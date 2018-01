Zynga vale mais - Link - Estadão

Há quem diga que as últimas avaliações sobre a Zynga já foram superestimadas. Será mesmo que a empresa de Mark Pincus vale mesmo algo entre US$ 7 bilhões e US$ 9 bilhões? Para o New York Times e o All Things Digital, site vinculado ao jornal The Wall Street Journal, não. Vale até mais: US$ 10 bilhões.

Segundo os dois veículos, a rodada de investimentos que deu origem aos rumores anteriores já está quase concluída e a empresa de jogos sociais vai passar a valer US$ 10 bilhões. E a quantia a ser arrecadada também seria maior do que a previamente divulgada, US$ 500 milhões em vez de US$ 250 milhões.

A renda da Zynga, em 2010, foi estimada em US$ 850 milhões. Supor que, agora, a companhia pode valer US$ 10 bilhões depois de receber os investimentos é acreditar que ela se valorizará em mais de 10 vezes. Esse otimismo pode ser muito “assombroso”, como acreditam muitos analistas, mas é verdade que a Zynga atraiu um grande número de investidores desde que lançou seu modelos de negócios baseado em jogos sociais no Facebook – o CityVille é o jogo que cresceu mais rapidamente na história.

A Zynga possui cerca de 275 milhões de usuários em todos os seus jogos, mas ainda depende muito do público do Facebook. Segundo o All Things Digital, enquanto isso é motivo de preocupação para algumas pessoas, fontes não identificadas afirmam que a venda de bens virtuais e de publicidade chega a arrecadar mais de US$ 1 bilhão por ano.

Assim como o Facebook e outras empresas que têm se valorizado rapidamente durante os últimos anos (Twitter, Skype, Groupon), especula-se que a Zynga deve abrir seu capital na bolsa de valores, mas, por enquanto, ninguém arriscou uma data.