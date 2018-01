Alemanha aprova projeto que permite circulação de carros autônomos - Link - Estadão

Reuters O carro autônomo da Tesla, fabricante de automóveis

O governo da Alemanha aprovou na quarta-feira, 25, um projeto para reformar a legislação de trânsito e permitir que carros autônomos circulem nas estradas do país, destacando, porém, que os motoristas não ficam isentos de responsabilidades nesse tipo de veículo.

O ministro dos Transportes, Alexander Dobrindt, apresentou a medida como a "regulação de tráfego mais moderna do mundo" por colocar no mesmo plano jurídico o motorista e o computador de bordo.

"Os veículos autônomos são a maior revolução na mobilidade desde a invenção do automóvel", ressaltou Dobrindt, que explicou que o projeto permite que o sistema automático assuma de forma completa a direção e que o motorista, enquanto isso, possa tirar as mãos do volante para navegar pela internet ou enviar e-mails.

De acordo com o governo, o projeto afeta os carros "altamente automatizados", nos quais o motorista não é obrigado a prestar atenção na direção de forma constante e que avisa quando é necessário assumir o controle do veículo.

A lei determina que o piloto automático não substituirá o motorista. Além disso, o sistema tem que poder ser desativado ou cancelado em qualquer momento.

O principal ponto do projeto é que o motorista "sempre terá a responsabilidade ao usar o computador doe bordo".

Para descobrir o culpado em caso de acidente, os veículos terão uma espécie de "caixa-preta", um aparelho que mostrará informações da viagem e que permitirá esclarecer se houve falha humana ou técnica, da qual o motorista não pode ser responsabilizado.

O governo da Alemanha explicou que as especificações técnicas necessárias estão sendo analisadas na Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa.