Alibaba leva internet a carros e aposta em direção autônoma - Link - Estadão

O carro conectado à internet da Alibaba vai fazer a companhia chinesa de comércio eletrônico introduzir rapidamente sua tecnologia de direção autônoma, afirmou o vice-presidente de tecnologia do grupo, Wang Jian, nesta quarta-feira, 6.

A Alibaba e a maior montadora de veículos da China, SAIC Motor, demonstraram um carro desenvolvido em conjunto e equipado com o sistema operacional YunOS, que pode se conectar a celulares inteligentes. O carro começará a ser vendido no final do ano.

"Vocês verão rapidamente a tecnologia de carro autônomo que resultará desta plataforma", afirmou Wang, durante a apresentação do modelo.

Entre grandes empresas de tecnologia, a Alibaba está relativamente atrasada na oferta de uma plataforma que possa vincular um celular a um carro, atrás de projetos lançados por Google, Apple e pela chinesa Baidu.

Mas a corrida para comercializar veículos que não precisam de motoristas está longe de terminar e especialistas estimam que um carro totalmente autônomo não chegará ao mercado antes de 2020.