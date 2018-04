Mike Segar/Reuters Movimento é mais um passo da gigante americana para expansão das operações no Brasil, onde ingressou em 2012 negociando apenas livros físicos e digitais

A gigante do comércio eletrônico Amazon vai começar nesta terça-feira, 24, a entregar produtos no carro de seus clientes. Na prática, quando uma pessoa comprar um produto, poderá pedir que a entrega seja feita no porta-malas ou mesmo no interior do veículo. O consumidor terá que adicionar seu veículo ao aplicativo Amazon Key, que vai permitir que o entregador possa abrir as portas sem que ninguém esteja presente. O cliente será notificado quando o entregador sair para fazer a entrega e quando ele deixar o pacote no carro.

A novidade, por enquanto, só será possível para consumidores que tiverem carros fabricados pela General Motors e pela Volvo, pois o aplicativo Amazon Key só é compatível com o sistema de conectividade usado nesses veículos. De acordo com a Amazon, a nova modalidade de entrega estará disponível em 34 cidades a partir de hoje. Por enquanto, somente assinantes do Amazon Prime poderão usar o serviço, desde que tenham carros fabricados em 2015 ou mais recentes.

O serviço é uma expansão do Amazon Key, que foi lançado no ano passado, quando a gigante do e-commerce passou a pedir para consumidores que pudesse destrancar a porta da frente de suas residências para entregar os produtos. Uma parte dos assinantes do pacote de vantagens Amazon Prime, que possui câmeras inteligentes instaladas na casa, passou a permitir. O serviço, no entanto, continua em testes e não há previsão de quando a Amazon vai oferecê-lo a todos os usuários. Confira, no vídeo abaixo divulgado pela Amazon, como o novo serviço funciona: