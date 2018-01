Amazon começa a vender produtos do Kickstarter - Link - Estadão

A Amazon anunciou nesta quarta-feira, 27, que vai começar a vender produtos lançados pela plataforma de financiamento coletivo Kickstarter. A empresa criou em seu site de comércio eletrônico a seção Kickstarter Collection, que traz cerca de 300 produtos variados, incluindo desde filmes, livros e games, até brinquedos, dispositivos vestíveis e óculos de realidade virtual.

“Trabalhar com o Kickstarter é uma ótima forma de ouvir diretamente dos consumidores quais produtos eles se importam, uma vez que eles detém o poder de trazer esses produtos à realidade”, disse vice-presidente da Amazon, Jim Adkins, em comunicado à imprensa.

Entre os produtos disponíveis estão o Prynt, uma capa protetora para iPhone que imprime fotos; um kit educativo para crianças, chamado MudWatt, que explica sobre a geração de energia elétrica por bactérias; além de dispositivos que já conquistaram mercado, como o relógio inteligente Pebble Time e os óculos de realidade virtual Rift, desenvolvidos pela startup Oculus, adquirida pelo Facebok em 2014 por US$ 2 bilhões.

No ano passado, a varejista online lançou a iniciativa Amazon Launchpad – em parceria com empresas de capital de risco, aceleradoras de startups e plataformas de crowdfunding – para auxiliar tornar mais fácil para empreendedores levarem seus produtos para o mercado. De acordo com a empresa, a seção no site ajudou mais de mil startups a comercilizar seus produtos nos Estados Unidos, Reino Unido, China, Alemanha e França.

A iniciativa é uma das estratégias da Amazon para se diferenciar de seus concorrentes. Também no ano passado, a empresa lançou o Amazon Exclusives, uma seleção de produtos que só estão disponíveis na Amazon ou no site dos fabricantes.