Amazon registra patente de armazéns voadores - Link - Estadão

No começo de dezembro, a Amazon anunciou que realizou a primeira entrega de produtos para clientes por meio de drones. A entrega, feita na Inglaterra após meses de testes, marcou a entrada de grandes empresas no uso comercial dos aparelhos voadores. E a Amazon, agora, quer ir além: a empresa registrou a patente de um armazém flutuante, o que facilitaria e simplicaria o abastecimento e envio dos drones para realizar entregas em pequenas cidades.

De acordo com o registro da patente, obtido pelo site de tecnologia TechCrunch, a ideia seria manter alguns produtos estocados dentro de um balão dirigível, que sobrevoaria locais afastados e com grandes demandas. Assim, os drones da empresa poderiam ser enviados de forma mais rápida, economizando gastos com energia.













Amazon registra patente de armazéns voadores

Além de locais afastados, a empresa poderia usar os dirigíveis, segundo a patente, em grandes eventos. Por exemplo: o balão poderia ficar próximo de um estádio em dias de grandes jogos. Isso faciltaria envio de produtos aos torcedores.

Pequenos dirigíveis também ficariam mais próximos ao solo para levar funcionários e facilitar o transporte de drones em alguns casos.

Como se trata de uma patente, ainda não há informações de que esta tecnologia será, de fato, desenvolvida pela Amazon. Além disso, a empresa não quis comentar a possibilidade de desenvolvimento dos armazéns flutuantes.