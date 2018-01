Aplicativo de tradução de cardápios vence Start Tel Aviv Brasil - Link - Estadão

Divulgação A empreendedora Melina Guelman durante apresentação no Start Tel Aviv Brasil

Há um ano e meio no mercado, o aplicativo Menu For Tourist já começou a ganhar atenção internacionalmente: nesta quarta-feira, 16, a criadora do app, a carioca Melina Guelman, venceu o concurso Start Tel Aviv Brasil, promovido pelo Consulado de Israel em São Paulo. Como prêmio, ela vai viajar para Israel no final de setembro para participar de seminários sobre startups em Tel Aviv, um dos principais centros de inovação do mundo, junto com outras 29 mulheres que também venceram edições da competição em outros países.

A solução de Melina atende a uma das principais reclamações de turistas que visitam a cidade do Rio de Janeiro: a falta de opção, em restaurantes, de cardápios traduzidos em outras línguas. Para ajudar auxiliar na resolução deste problema, em vista do início dos Jogos Olímpicos em menos de dois meses, o app reúne cardápios de diversos restaurantes traduzidos em até oito idiomas (inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, japonês, mandarim e russo).

"Queremos que os turistas descubram novos restaurantes", diz Melina. A ideia é que o usuário não tenha a necessidade de conversar com um garçon, caso não saiba português. Ele só precisa selecionar um prato e mostrar para o garçon, pelo aplicativo, seu nome original em português.

O Menu For Tourist não apenas faz a tradução dos pratos, mas também explica quais são os ingredientes. "Oferecemos uma tradução explicativa. Feijoada tem uma explicação gigantesca, porque é um prato que não tem em outros países", conta Melina.

No total, o aplicativo tem mais de 700 restaurantes cadastrados; 600 apenas na cidade do Rio de Janeiro. Para fazer parte da plataforma, o restaurante paga uma mensalidade de R$ 29,90, para que seu cardápio seja traduzido em inglês e espanhol, ou R$ 49,90 para ter versões nas oito línguas. De acordo com Melina, mais de 90% dos restaurantes optaram pelo pacote completo.

Melina conta que boa parte dos 19 mil usuários são brasileiros que viram no aplicativo uma forma prática localizar restaurantes próximos e conferir o cardápio e os preços de cada um. "A gente acabou atingindo um público que era carente de uma ferramenta assim." O aplicativo é gratuito e está disponível para Android e iOS.

Para ela, a experiência em Israel vai ser importante para projetar o aplicativo para outros países. "Vou para Israel uma semana depois das Paraolimpíadas. Espero chegar lá com um case de sucesso fresquinho em mãos."