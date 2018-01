Apple desenvolve nova técnica para monitorar diabetes - Link - Estadão

Apple cria a conta @apple no Instagram para divulgar imagens feitas com iPhone.

Fruto de um projeto imaginado por Steve Jobs antes de sua morte, a Apple teria contratado um grupo de engenheiros biomédicos para criar sensores capazes de medir o nível de açúcar no sangue. Segundo informações divulgadas pela rede de notícias norte-americana CNBC nesta quarta-feira, 12, o novo produto deve medir a quantidade de glicose no sangue de maneira não invasiva, facilitando o dia a dia do paciente e minimizando os riscos com a agulha.

Segundo três fontes ouvidas pela CNBC, o dispositivo usa sensores ópticos para jogar luz na pele dos pacientes com diabetes e medir o nível de glicose automaticamente. Deste modo, a empresa conseguiria facilitar o medição de glicose e, ao mesmo tempo, encontraria novas utilidades para aparelhos vestíveis — como o Apple Watch, que poderia vir com estes sensores integrados.

A Apple já estaria desenvolvendo o projeto há pelo menos 5 anos e, atualmente, estaria testando o dispositivo nas clínicas de Palo Alto, na Califórnia. Procurado pela Reuters, um porta-voz da companhia não comentou sobre as informações divulgadas pela CNBC.

Oportunidade. A Apple não é a única empresa de tecnologia a trabalhar com dispositivos farmacêuticos e para controle de saúde. No ano passado, Google disse que está trabalhando em um novo dispositivo para combater e tratar a diabetes sem necessidade de agulhas.