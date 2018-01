Apple patenteia caneta que reproduz textura de objetos - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

Nesta sexta-feira, 31, foram concedidos à Apple dois pedidos de patente pelo Escritório de Patentes dos EUA, segundo o site VentureBeat. O primeiro é de uma caneta que consegue recriar a textura de superfícies. O outro, por sua vez, é uma nova tecnologia desenvolvida pela empresa que permite aos usuários sentirem a textura de objetos.

A caneta patenteada teria um sensor acoplado, que conseguiria captar a textura de objetos que passam pela ponta dela. Exemplo: se passar a caneta por um laranja, será reproduzido uma textura igual à da fruta no dispositivo que ela está conectada. Assim, seria possível criar uma imagem extremamente realista de qualquer objeto.

A outra patente é ainda mais interessante. Uma nova tecnologia permitira que as pessoas sintam a textura dos objetos digitalizados e que passaram pela caneta. De acordo com a imagem divulgada, esta tecnologia utilizaria um dispositivo a parte, parecido com um smartphone.

Ainda não há maiores informações divulgadas. O VentureBeat, porém, alerta que ambas as tecnologias deverão integrar o próximo iPad.