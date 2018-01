Apple registra patente de teclado sem teclas para Macbook - Link - Estadão

Reprodução

Tecnologia é descrita como uma “estrutura de entrada configurável, sensível à pressão” Tecnologia é descrita como uma “estrutura de entrada configurável, sensível à pressão”

Na última versão do Macbook, o notebook da Apple, a fabricante diminuiu a profundidade das teclas para que o dispositivo ficasse mais fino. Em sua obsessão por um computador cada vez mais fino, a Apple pode ir além no futuro e eliminar totalmente o teclado. Pelo menos é isso que as informações de uma patente registrada pela companhia indicam: no lugar do teclado, a empresa quer colocar uma superfície sensível ao toque.

Leia também:

Apple registra patente de nova tecnologia para proteger iPhones de quedas

Apple patenteia caneta que reproduz textura de objetos

A ideia, registrada no Escritório de Patentes dos Estados Unidos em setembro do ano passado, inclui um enorme touchpad, superfície usada para mover o cursor do mouse, no lugar do teclado. A nova tecnologia é descrita como uma “estrutura de entrada configurável, sensível à pressão para um dispositivo eletrônico”.

A invenção é parecida com o sistema 3D Touch, presente nas versões do iPhone a partir da 5S , que modifica a execução de funções de acordo com a pressão aplicada pelo usuário quando toca a tela. Uma camada detecta a pressão dos dedos sobre a superfície e um pequeno motor proporciona a sensação de que aquela região foi pressionada.

De acordo com a patente, o usuário poderia personalizar as configurações do touchpad para que ele reproduza diferentes tipos de teclado com botões virtuais. Essa customização pode trazer algumas vantagens, como aumentar a área do touchpad para movimentar o cursor, até apresentar apenas teclas específicas para jogar um game.

Como em todas as patentes, não há confirmação que a empresa vá adotar a tecnologia em novas versões do Macbook.