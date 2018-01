Assistente pessoal do Facebook agora 'entende' português - Link - Estadão

Facebook Assistente pessoal do Facebook "se intromete" em conversas para fazer sugestões de recursos

O Facebook começou a liberar nesta terça-feira, 10, a versão em português de sua assistente virtual M, que funciona dentro do aplicativo de mensagens instantâneas Facebook Messenger. Ao contrário da Siri ou do Google, a assistente pessoal do Facebook não é acionada pelo usuário da rede social, mas fica à espreita aguardando uma situação, durante um bate-papo, em que possa ser útil. Assim, se várias pessoas estiverem escolhendo um local para jantar, por exemplo, ela pode sugerir a realização de uma enquete ou, se alguém falar sobre um número de telefone, ela pode sugerir um atalho para uma ligação.

“As pessoas ainda não têm o hábito de perguntar coisas para um assistente virtual, mas elas estão acostumadas a conversar com os amigos, então focamos em tentar ser ajudá-las por meio de um serviço que elas já usam”, diz Laurent Landowski, diretor de produtos para a M dentro da equipe do Messenger. O sistema chega ao Brasil sete meses após o anúncio do sistema nos Estados Unidos e quatro meses após o lançamento da M em espanhol.

No início, além das funções citadas, M poderá se oferecer para enviar figurinhas, compartilhar localização e enviar mensagens de aniversário, tudo com base no contexto das conversas. Segundo o Facebook, no início da operação no País, o sistema não fará muitas sugestões, porque ainda estará aprendendo sobre como os brasileiros gostam de se comunicar. “Ela aprendeu que ‘obrigado’ significa ‘thank you’, mas se houver outra maneira de dizer isso em português, ela inicialmente não vai saber, mas com o tempo vai aprender a entender a situação”, diz Landowski.

O software da assistente também se adapta a cada pessoa: conforme elas interagirem com a M, maiores são as chances de ela acertar as sugestões que faz. Se alguém manda muitas figurinhas, ela vai sugerir isso muito mais do que sugere para alguém que não usa essa forma de comunicação, por exemplo.

Algumas funções que já estão disponíveis nos EUA, como a conexão com aplicativos de terceiros, não funcionam no Brasil ainda. “Nos EUA, estamos trabalhando para aprimorar as sugestões, como a parceria com o serviço Fandango, em que M te ajuda a comprar ingressos para o cinema mais próximo se você estiver conversando com um amigo sobre ir ver um filme”, comenta o diretor de produtos.

Privacidade. Em termos de privacidade, Landowski diz que o software é totalmente automatizado e avalia as conversas somente para detectar possíveis intenções das mensagens. “Alguém te pergunta ‘onde você está?’ em uma conversa e a M vai detectar que é uma situação em que você talvez queira compartilhar a sua localização, então vai fazer uma sugestão. Mas não há nenhum humano por trás disso”, pontua.

Inclusive, os usuários que não tiverem interesse no serviço podem ir até as configurações do aplicativo e desligar a assistente virtual. Como ela é equipada com aprendizado de máquina, se um determinado usuário não clicar em nenhuma de suas sugestões, M também vai entender que a pessoa não gosta da ajuda e vai parar de sugerir recursos. No entanto, Landowski garante que a maior parte dos usuários do Messenger tem “realmente achado o serviço muito útil”.

*É estagiária, sob supervisão da editora Claudia Tozetto