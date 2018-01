Bancos podem economizar US$ 12 bilhões com blockchain, diz estudo - Link - Estadão

Reuters A Accenture fez um relatório para medir o alcance do blockchain em instituições financeiras

A tecnologia de blockchain pode ajudar os maiores bancos de investimento do mundo a cortar custos de infraestrutura de US$ 8 bilhões a US$ 12 bilhões por ano até 2025, segundo um relatório da Accenture.

O relatório publicado nesta terça-feira, 17, em conjunto com a empresa de análise McLagan, baseia-se em dados de custos de oito dos dez maiores bancos de investimento do mundo e dá uma rara estimativa de ganhos concretos do blockchain.

Originalmente usado para sustentar a moeda digital bitcoin, o blockchain é o registo distribuído de transações e de outros dados, mantido por uma rede de computadores na Internet sem a necessidade de aprovação de uma autoridade central.

Como cria um banco de dado praticamente à prova de violação, a tecnologia elimina a necessidade de reconciliação e poderia ser um recurso útil para auditoria.

Avanço. Bancos e instituições financeiras de grande porte têm acelerando esforços para desenvolver tecnologia baseada em blockchain para executar alguns processos de contabilidade mais onerosos, como compensação e liquidação de valores mobiliários.

Mas muitos expressaram ceticismo com o impacto que a tecnologia terá, argumentando que há bancos apostando no blockchain apenas como estratégia de publicidade.

David Treat, diretor de serviços financeiros da Accenture, disse que os investimentos significativos na tecnologia não surpreendem, dado o enorme custo de reconciliação de dados, que é parte de cada processo da indústria do mercado de capitais.

O relatório estima que, implantando uma tecnologia similar à do bitcoin para executar alguns processos, como relatórios de finanças, os oito bancos analisados ​​poderiam reduzir custos de infraestrutura em 30% em média, além de melhorar qualidade de dados e transparência.

Os custos associados à conformidade e operações de negócios, como suporte a negócios e operações centralizadas, podem cair em até 50 por cento. As estimativas não incluem potenciais custos e investimentos necessários para implementar a tecnologia.

Embora veja a tecnologia com otimismo, o relatório diz que se obstáculos regulatórios limitarem a adoção do blockchain em larga escala, os bancos não teriam nenhum benefício.