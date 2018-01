Bilionários investem em pesquisa espacial - Link - Estadão

EFE

por Dennis Overbye, do ‘The New York Times’

Numa tentativa para vencer os planetas e entrar na era interestelar, um grupo de cientistas e bilionários do Vale do Silício liderado pelo filantropo russo e investidor de grandes empresas de internet, Yuri Milner, anunciou um novo projeto para enviar uma frota de naves robóticas não maiores do que um iPhone para Alpha Centauri, o sistema estelar mais próximo da terra, a 4,37 anos-luz do nosso planeta.

Se tudo funcionar como previsto – a viagem espacial levará décadas e custará cerca de US$ 10 bilhões –, um foguete irá transportar uma “nave mãe” com mil pequenas sondas para o espaço. Uma vez em órbita, essas sondas desprenderiam minúsculas velas que, impulsionadas por poderosos raios a laser da Terra, seriam lançadas no universo. Em dois minutos, as sondas estariam a mais de 965 mil quilômetros de distância da terra e se moveriam a um quinto da velocidade da luz. As que sobreviverem farão medições e transmitirão imagens para a terra.

Grande parte desse plano está muito distante de se tornar realidade. Milner e seus colegas calculam que a missão deverá levar 20 anos para o início da missão, 20 anos para as sondas chegarem a Alpha Centauri e mais quatro anos para a voz do espaço exterior chegar até a Terra. E ainda há o problema de atrair milhões de dólares para financiar o projeto.

“Acho que eu e você teremos a felicidade de assistir ao lançamento”, disse Milner. “Chegamos à conclusão de que podemos realizar uma viagem interestelar.”

O projeto, chamado Breakthrough Starshot (avanço estelar, em tradução livre), foi anunciado 55 anos depois de Yuri Gagarin se tornar o primeiro ser humano a chegar ao espaço. O cosmólogo inglês e escritor Stephen Hawking é um dos três membros da diretoria da missão, juntamente com Milner e Mark Zuckerberg, fundador e presidente executivo do Facebook. “Acredito que o que torna os seres humanos singulares é que transcendemos nossos limites”, disse Hawking. “Estamos empenhados no próximo grande salto para o cosmos, porque somos humanos e nossa natureza é voar”.

O projeto será dirigido por Pete Worden, ex-diretor do Ames Research Center da Nasa. Ele tem a seu lado um grupo proeminente de conselheiros, como o astrônomo de Harvard Avi Loeb, como presidente do conselho; o astrônomo real britânico Martin Rees; o astrônomo vencedor do prêmio Nobel Saul Perlmutter, da Universidade da Califórnia; Ann Druyan, produtora executiva da minissérie de TV Cosmos: Odisseia no espaço e viúva de Carl Sagan; e o matemático e escritor Freeman Dyson, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Princeton. “Há 20 desafios que estamos pedindo aos especialistas científicos do mundo para nos ajudarem a superar e apoiaremos financeiramente seu trabalho”, disse o Dr. Worden.

O empreendimento vai custar entre US$ 5 bilhões e US$ 10 bilhões e Milner investiu inicialmente US$ 100 milhões em pesquisa e desenvolvimento. O executivo disse que espera atrair investidores, especialmente internacionais. A Nasa e a Agência Espacial Europeia receberam informações detalhadas do projeto. A maior parte do dinheiro será investido num sistema gigantesco sistema de laser que será usado para enviar repetidas vezes sondas para o espaço.

Em resumo, o início desse projeto reflete o espírito do Vale do Silício. Em vez de enviar uma grande e cara nave espacial para uma jornada de anos, serão enviadas outras pequenas e mais baratas. Se algumas quebrarem ou colidirem, outras poderão substituí-las. /TRADUÇÃO DE TEREZA MARTINHO