Caderno e caneta da Moleskine que digitalizam anotações chega por R$ 3 mil - Link - Estadão

A fabricante italiana de cadernos Moleskine anunciou nesta terça-feira, 28, o início da pré-venda no Brasil de um de seus produtos mais comentados nas redes sociais nos últimos anos: o Smart Writing Set. O conjunto, formado por caneta, bloco de notas e aplicativo, faz com que desenhos e anotações feitos no papel sejam passados ao mesmo tempo para um aplicativo do celular. O conjunto, que está em pré-venda no País desde ontem, impressiona pelo preço alto: R$ 3 mil.

Qualquer traço feito no bloco de papel é imediatamente espelhado no aplicativo da Moleskine, com apenas alguns milésimos de segundos de atraso. Para que essa “mágica” aconteça, o bloco de notas, chamado Paper Tablet, é formado por folhas com marcações especiais, que criam uma espécie de tabela invisível. A caneta, chamada Pen+, possui uma câmera embutida que capta as marcações, permitindo que a imagem seja passada automaticamente para o app instalado no smartphone.

“Nós ficamos impressionados com a repercussão do Smart Writing Set em todo mundo”, afirma Ana Simões, diretora de negócios no Brasil da A. S. Fun Gifts, distribuidora oficial da Moleskine no Brasil. “Conseguimos trazer o kit para o Brasil com apenas dois meses de diferença em relação ao lançamento do exterior para acompanhar essa sensação.”

O conjunto vai ficar disponível para compra nos dois primeiros meses apenas nas lojas Fnac. Em agosto, quando o Smart Writing Set for oficialmente lançado no País, será possível encontrar o kit em lojas físicas e de comércio eletrônico de todo o Brasil.

O preço do Smart Writing Set é muito mais alto no Brasil do que em outros países e, segundo a distribuidora, o problema são as taxas de importação. Nos Estados Unidos, o mesmo conjunto é vendido por US$ 200. O caderno especial também será vendido separadamente, mas ainda não tem preço definido. Nos EUA, ele custa US$ 30.

Funcionamento. Não há segredo para usar o Smart Writing Set. Basta sincronizar a caneta — que tem um design parecido com o de uma caneta de pena — via Bluetooth com o aplicativo da Moleskine e começar a rabiscar no caderno especial. Tudo que é escrito ou desenhado aparece na tela do smartphone ou tablet. A caneta funcionar com uma bateria, o que exige que o usuário tenha que carregá-la frequentemente.

Além da sincronia, todo o conteúdo que aparecer na tela do app pode ser editado. Com apenas alguns toques, é possível alterar a grossura do traço e a cor do desenho. Depois de pronto, basta um toque com a caneta no desenho de um envelope no topo do caderno para que seja aberto um e-mail com a folha digitalizada em formato PDF, pronta para ser enviada para qualquer pessoa.