Canais de Amsterdã vão receber teste de barcos autônomos em 2017 - Link - Estadão

MIT pretende fazer testes com barcos robôs e plataformas móveis para canais em Amsterdã

Enquanto Uber, GM, Ford e Google disputam seu espaço no mundo dos carros autônomos, há quem esteja pensando em outra forma de transporte sem condutores: nesta segunda-feira, 19, o Massachusetts Institute of Technology (MIT) anunciou um projeto para testes de barcos autônomos nos canais de Amsterdã.

Pesquisadores disseram nesta segunda-feira que esperam lançar os primeiros protótipos das embarcações autônomas, que nomearam de "roboats" (barcobôs, em tradução literal), na cidade holandesa em 2017.

"Imagine uma frota de barcos autônomos", disse o professor Carlo Ratti, do MIT, que doou 20 milhões de euros para o projeto. A proposa, no entanto, não para por aí: "Também penso em uma infraestrutura dinâmica e temporária de flutuações, como pontes e plataformas sob demanda que podem ser montadas em ... horas".

Com diferentes protótipos a serem testados, o design básico para as plataformas lembra o de um pallet de madeira quadrado e achatado, com lados de um pouco menos de dois metros.

Dezenas desses blocos poderiam ser montados para formar um novo espaço temporário ou uma passagem pela água para aliviar o congestionamento da cidade.

O professor Arjan van Timmeren, diretor científico do instituto que está liderando o projeto, disse que a ideia visa um retorno tecnológico ao século XVII, era de ouro de Amsterdã, quando seus canais eram as principais passagens públicas para transportar bens. Atualmente, a maior parte dos barcos da cidade são para fins recreativos.