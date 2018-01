Carro autônomo do Google quase colide em rua dos EUA - Link - Estadão

DIVULGAÇÃO

Dois protótipos de carros sem motorista, um deles operado pelo Google e o outro pela Delphi Automotive, ficaram perto de se chocar em uma rua do Vale do Silício mais cedo nesta semana, disse um executivo da Delphi à Reuters na quinta-feira, 25.

Acredita-se que tenha sido o primeiro incidente do tipo envolvendo dois veículos, especialmente equipados para a direção automática.

O incidente ocorreu na terça-feira, 23, em Palo Alto, disse John Absmeier, diretor do laboratório da Delphi no Vale do Silício e diretor global de negócios para o programa de direção automática da empresa, que era passageiro de um dos carros.

A colisão não chegou a ocorrer e o Google não quis comentar o assunto.

Absmeier era passageiro de um protótipo do crossover Audi Q5 equipado com lasers, radar, câmaras e software especial de computação projetado para permitir que cada veículo conduza a si mesmo.

A circulação de automóveis autônomos nas ruas dos EUA começou este mês. Algumas limitações, porém, ainda persistem. Todos os carros circulam apenas a uma velocidade de 40 Km/h e possuem um motorista reserva, como Absmeier. ”Durante esta fase do nosso projeto, teremos ‘motoristas de segurança’ à bordo com acesso a um volante, acelerador e freio que lhes permitem tomar o controle, se necessário”, informou o Google.

/COM REUTERS