Carro elétrico da Apple deverá estar pronto em 2019 - Link - Estadão

A Apple designou a construção de um carro elétrico como um “projeto de comprometimento” e estabeleceu uma meta para o envio do produto em 2019, disse o The Wall Street Journal nesta segunda-feira.

O projeto recebeu o codinome Titan e seus líderes obtiveram permissão para triplicar a equipe de 600 pessoas, disse o WSJ, citando pessoas familiares ao assunto.

Para a Apple, uma “data de envio” não significa necessariamente a data em que os consumidores receberão um novo produto; isso também pode significar a data em que os engenheiros assinem as características principais do produto, disse o WSJ.

A Apple passou mais de um ano avaliando a viabilidade de um veículo da marca, incluindo reuniões com dois grupos de autoridades do governo na Califórnia, de acordo com o jornal.

Fontes disseram à Reuters em agosto que a Apple estava desenvolvendo um carro e estudos sobre tecnologias para automatização de veículos, mas não ficou claro se a fabricante do iPhone estava projetando um veículo autônomo.

A Apple não estava imediatamente disponível para comentários.

