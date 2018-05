AFP/Yuri Gripas Para analistas, EUA precisam definir política de inteligência artificial se não quiserem ficar atrás da China nesse setor

A Casa Branca pretende convocar uma reunião na quinta-feira sobre o futuro da inteligência artificial na indústria dos Estados Unidos com grandes empresas, incluindo Facebook, Amazon, Alphabet (controladora do Google) e Oracle, bem como altos funcionários do governo.

O presidente executivo da Intel, Brian Krzanich, e os diretores técnicos da Ford e da Boeing também devem participar do evento, junto com executivos da Mastercard, Microsoft e Accenture, disseram funcionários do governo e da indústria.

O Pentágono e os departamentos de Agricultura, Comércio, Energia, Saúde, Trabalho e Transporte dos EUA devem participar do encontro que analisará a inovação e a pesquisa e o desenvolvimento da inteligência artificial (IA) e removerá as barreiras à sua aplicação.

Espera-se que a inteligência artificial e o aprendizado de máquinas, com suas crescentes capacidades e aplicações, tenha implicações de longo alcance para uma série de indústrias e para a economia dos EUA, de acordo com especialistas.

Dean Garfield, presidente do Conselho da Indústria de Tecnologia da Informação, chamou o evento de "um passo importante para a construção da colaboração entre o governo e a indústria".

“O setor de tecnologia está comprometido em garantir que todos os norte-americanos colham os benefícios dessa tecnologia transformadora, que tem o potencial de salvar vidas, melhorar a forma como colhemos alimentos, transformar a educação e muito mais”, disse Garfield.

O Reino Unido anunciou no mês passado um investimento conjunto de 1 bilhão de libras (US$ 1,4 bilhão) na indústria de inteligência artificial, enquanto a União Europeia anunciou que aumentaria o investimento em IA em cerca de 70 por cento para US$ 1,8 bilhão até 2020. Na China, a política é prioridade nacional e até já virou matéria obrigatória no Ensino Médio.

A empresa de serviços profissionais PwC previu no ano passado que o produto interno bruto agregado mundial será 14% mais alto em 2030 como resultado da IA ​​e afetará o setor de varejo, serviços financeiros e saúde.