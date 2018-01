CES 2016: Cama inteligente avisa a hora ideal para dormir - Link - Estadão

Divulgação

A última novidade para a casa do futuro é uma cama conectada à internet que avisa, por meio de um aplicativo, o momento e posição ideal para dormir. Desenvolvida pela startup Sleep Number, o aplicativo It Bed foi apresentado um dia antes do início da Consumer Electronics Show (CES), maior feira de tecnologia do mundo, realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O aplicativo só funciona em conjunto com camas da Sleep Number, que são equipadas com sensores que monitoram a freqüência cardíaca, padrões de respiração e os movimentos das pessoas ao longo da noite. Conectado à cama por meio de Bluetooth, o aplicativo analisa essas informações para sugerir o que as pessoas têm de fazer para dormir melhor.

O It Bed também é capaz de importar informações de outros aplicativos. O objetivo é usar dados de diversas fontes para descobrir quais hábitos e atividades do usuário podem afetar a qualidade do sono.

Ao sincronizar o app com a agenda do celular, por exemplo, o colchão verifica quais os compromissos da pessoa e envia uma notificação com o horário ideal para ela dormir no dia anterior. O app também pode sugerir a alteração da rigidez do colchão, caso a pessoa tenha passado por dia intenso de atividades físicas.