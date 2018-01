CES 2016: Faraday Future apresenta carro futurista - Link - Estadão

DIVULGAÇÃO

A startup Faraday Future, cada vez mais, faz jus ao nome e se aproxima do futuro criado pelos filmes de ficção científica. Durante a CES 2016, o maior evento de tecnologia do mundo e que acontece em Las Vegas, no Estados Unidos, entre os dias 6 e 9 de janeiro, a empresa apresentou o FFZero1, um carro conceito e que promete ser uma reinvenção do que foi visto na indústria automotiva nos últimos anos. Além disso, a companhia também apresentou uma estrutura que poderá mudar a dinâmica das fabricantes de carro em todo o mundo.

Parecido com um batmóvel, o FFZero1 tem 1 mil cavalos de potência e consegue alcançar a velocidade máxima de 321 km/h. Com o design feito por Richard Kim, autor de modelos da BMW, o topo do carro é quase inteiramente feito de vidro e as rodas são todas “grudadas” na estrutura do automóvel.

Além das ótimas características motoras, o carro é completamente conectado. O volante possui um smartphone acoplado, fazendo com que fique mais fácil a navegação e ajudando o veículo a criar ambientes de realidade virtual ao seu redor. O carro ainda tem potencial para lidar com situações de microgravidade.

A empresa admite que o automóvel não deverá ser produzido. Afinal, a estrutura do automóvel seria incompatível com a maioria das realidades das cidades de todo o mundo. Entretanto, o carro servirá como base para as próximas linhas de automóveis que a empresa deverá apresentar nos próximos anos e que serão comercializados.

Estruturando. Juntamente com o FFZero1, a Faraday Future também apresentou uma estrutura para automóveis que serviria como uma “base” para fabricar outros automóveis. Chamada de VPA (Arquitetura de Plataforma Variável), ela permite que outras empresa façam personalizações e fabriquem seus carros de maneira mais fácil e simples. Sem dúvidas, caso a ideia dê certo, este poderá ser o primeiro passo de uma renovação na indústria automobilística.

Para Nick Sampson, vice-presidente sênior, a ideia da estrutura base para automóveis é tão revolucionária quanto o iPhone, da Apple. ”A ideia do iPhone não só redefiniu os telefones, como transformou a forma como nos comunicamos, nos organizamos e apreciamos nossas vidas. Isso é o que a Faraday Future espera fazer com os automóveis.”