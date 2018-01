CES 2016: Padronização impede avanço da casa do futuro - Link - Estadão

Divulgação

Durante os quatro dias da CES 2016, foi impossível ignorar a tendência das casas conectadas: para qualquer lado que o visitante da feira de Las Vegas olhasse, seja nas entrevistas de grandes empresas ou na área dedicada a pequenas startups iniciantes, ele veria um dispositivo conectado propondo uma solução inteligente para as residências do futuro. A sensação é a de que se tornou aparentemente simples desenvolver algo novo nesse setor, usando apenas um sensor e um aplicativo. No entanto, poucas são as empresas que pensavam a casa conectada como um sistema único e integrado – em que é possível controlar TV e iluminação no mesmo sistema.

Quem se mostrou melhor nesse sentido foram duas sul-coreanas: a LG e a Samsung. “Nossa principal preocupação não é desenvolver todas as tecnologias para a casa conectada, mas sim entender como as coisas vão conversar”, explica Fernanda Summa, gerente de marketing da LG. Na CES 2016, a empresa mostrou o SmartThinQ, uma central de conectividade que recebe informações de diferentes dispositivos espalhados pela casa, controlável a partir da televisão do usuário. A intenção da empresa, além de conectar seus próprios produtos à plataforma – como geladeiras e lavadoras – é a de abrir espaço para parceiros.

A Samsung, por sua vez, aposta na sua capacidade como empresa transversal – que produz dispositivos móveis, telas, baterias e sensores – para estabelecer seu padrão. “Não há ninguém mais preparado que a gente hoje para a internet das coisas”, disse WP Hong, presidente da Samsung SDS, divisão da empresa especializada em serviços de tecnologia da informação. A aposta é interessante, mas, ao menos em Las Vegas, é difícil entender o que é discurso e o que pode de fato se tornar real e chegar às casas das pessoas em breve.

No entanto, se há uma empresa que pode dizer ter se destacado no tema casa conectada é a Amazon. Mesmo sem estar presente com estandes ou executivos na feira, a empresa de Jeff Bezos fez parte de inúmeras novidades com o Amazon Echo, seu sistema de auxílio por voz lançado em 2014 – de setores como câmeras de segurança a até sistemas de iluminação. Ao criar um sistema eficiente de comandos por voz, a Amazon acabou se tornando um parceiro ideal para quem quer desenvolver soluções para a residência inteligente. Isso pode colocar a empresa, no futuro, na liderança do processo de interoperabilidade das casas conectadas.