CES 2017: BMW iniciará testes com carros autônomos na metade de 2017 - Link - Estadão

Reuters BMW aposta em testes de carros autônomos para 2017

A montadora de carros BMW anunciou na manhã desta quarta-feira, 4, que vai colocar uma frota de 40 carros autônomos para rodar em testes nas estradas no segundo semestre de 2017. O anúncio foi realizado durante uma coletiva de imprensa no dia que antecede a abertura da Consumer Electronics Show (CES), maior feira de tecnologia do mundo, que acontece entre 5 e 8 de janeiro em Las Vegas, nos Estados Unidos.

De acordo com a empresa, os testes serão executados por uma aliança entre a montadora alemã com a Intel e a Mobileye, startup israelense que desenvolve sistemas de assistência a motoristas. A parceria, firmada em julho do ano passado, pretende começar a vender carros autônomos no mercado até 2021.

Segundo a BMW, os veículos utilizados nos testes pertencerão à série 7 da montadora alemã e estarão preparados para serem utilizados nos EUA e Europa, de acordo com a legislação vigente nas duas regiões.

Carros autônomos. Além da BMW, outras empresas já anunciaram suas apostas na área de mobilidade na madrugada desta quarta-feira. A Fiat Chrysler e a startup Faraday Future mostraram carros totalmente elétricos e equipados com sistemas de direção autônoma.