CES 2017: carros são destaque em eventos pré-feira - Link - Estadão

AP A Fiat apresentou, durante a CES, a Portal, uma minivan elétrica e parcialmente autônoma

Os carros dominaram o primeiro dia da CES 2017, o maior evento de tecnologia do mundo e que teve início nesta terça-feira, 3. As fabricantes Fiat Chrysler e Faraday Future mostraram novos automóveis, apostando em carros totalmente elétricos e com autonomia de direção. A diferença entre as empresas, porém, é que enquanto a Fiat apresentou carros conceito para este segmento, a Faraday Future revelou o primeiro carro a ser produzido pela companhia e com entregas previstas para 2018.

O primeiro veículo da Faraday Future a ser produzido é o FF 91. Totalmente elétrico, o carro terá capacidade de rodar até 700 quilômetros com uma única carga de bateria e ainda contará com um sistema de piloto automático. Na demonstração, o carro conseguiu encontrar uma vaga e estacionar sozinho. Ou seja: ao chegar em um supermercado ou shopping, basta mandar o carro estacionar. O veículo, então, sairá em busca de uma vaga para manobrar sozinho.

Apesar do entusiasmo com a manobra automática, o FF 91, em um momento de grande constrangimento na apresentação da Faraday Future, não obedeceu aos comandos de Yt Jia, fundador de presidente executivo, permanecendo parado no palco. Com isso, a empresa não deu maiores detalhes sobre a autonomia do automóvel. Apenas estima-se que, por conta das dezenas de sensores, ele também consiga dirigir sozinho em estradas e rodovias.

A grande aposta da empresa, porém, é tornar a experiência de dirigir o carro algo único, indo além do sistema de direção automática. Ao invés de chave, por exemplo, o carro usa um sistema de reconhecimento facial para permitir a partida. Com um painel completamente conectado, ele pode entender os gostos de uma pessoa e proporcionar uma viagem mais agradável para todos os passageiros e motorista dentro do automóvel. É chamado pela empresa como “o primeiro carro all-in-one”.

“Nós estamos criando uma nova categoria de carro" ,afirmou o vice-presidente de engenharia da companhia, Nick Sampson. "Um carro que sabe a sua temperatura preferida, que abre as portas, que lê o seu e-mail, que sabe qual seu tipo de filme preferido. Para onde você for, seu mundo deverá ir com você.”

A empresa não revelou o preço do veículo, mas afirmou que ele está disponível para reserva no site da empresa por US$ 5 mil. As entregas começarão a ser feitas a partir do primeiro semestre de 2018.

Aposta. A fabricante Fiat Chrysler também revelou o conceito de sua minivan Portal, carro com direção automática e movido totalmente a bateria elétrica. A ideia da montadora é que a minivan, com um design ousado e futurista, seja atraente para uma geração mais jovem de motoristas e mude a imagem que a fabricante americana tem de ser atrasada em termos de combustíveis sustentáveis.

De acordo com as informações apresentadas pela companhia, o carro teria uma autonomia elétrica de 400 quilômetros, podendo ser rapidamente carregada quando a carga chegar ao fim. O grande destaque da minivan, porém, é o painel inteligente, que identifica veículos que passam ao redor e ainda consegue entreter todos as pessoas dentro do carro, por meio de aplicativos de streaming de áudio e vídeo, games e programas de TV.

Apesar de fazer a leitura de todos os carros que passam ao redor, a minivan não é totalmente autônoma: ela pode dirigir sozinha apenas em estradas. Ruas e avenidas de velocidade reduzida ainda exigiriam a intervenção de um motorista. “A ideia é que as pessoas consigam criar uma relação harmoniosa dentro do carro em estradas”, afirmou o diretor de marca da montadora, Matt Dunford, durante a CES. “A ideia é criar novos e modernos ambientes para famílias, além da casa e do trabalho.”

Além da direção parcialmente autônoma e o painel inteligente, a minivan Portal conta com um visual extremamente futurista: painéis de LED em todos os lugares, bancos retráteis para uma fácil interação entre os passageiros e até portas que correm lateralmente. Entretanto, a van ainda é um carro conceito. Ou seja: ainda não certeza se ela será, de fato, fabricada pela Fiat Chrysler.