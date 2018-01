CES 2017: Nvidia lança sistema para TV com assistente pessoal do Google - Link - Estadão

A NVIDIA divulgou lançamentos nesta quinta-feira, 5

A Nvidiadeixou o mercado de assistentes pessoais ainda mais interessante e aquecido. A fabricante de processadores anunciou nesta quinta-feira, 5, uma nova versão do seu dispositivo de streaming Shield integrado com o assistente pessoal do Google, o Assistant. A ideia da empresa, que fez o anúncio durante a CES, maior evento de tecnologia do mundo, é que o aparelho substitua caixas de som inteligentes, integrando o sistema de inteligência artifical aos aparelhos de televisão

De acordo com a Nvidia, o aparelho — que faz streaming de vídeos e jogos para a TV — deverá servir como um Amazon Echo ou um Google Home:a pessoa poderá pedir que a inteligência artificial peça um Uber, reproduza músicas ou até passe um episódio de alguma série na televisão. A diferença é que tudo poderá ser feito diretamente na televisão, sem a necessidade de um segundo dispositivo. “Nós queremos integrar a inteligência artificial ao aparelhos de televisão”, disse o presidente executivo da fabricante de processadores, Jen-Hsun Huang, durante painel na CES. "Não tem motivo para termos um outro aparelho para isso", afirmou, citando o Amazon Echo.

Apesar de apostar na facilidade de fazer tudo em um único dispositivo, a empresa também irá vender pequenas caixas de som com um microfone embutido. A ideia é que elas sejam espalhadas pela casa para que o assistente pessoal do Google fique disponível em todos os cômodos.Este é um dos primeiros e principais passos do Assistant em direção à popularidade, já que, até o momento, ele estava apenas disponível nos smartphones Pixel, no Google Home e dentro do aplicativo de mensagens Google Allo.

Além do Assistant,o dispositivo de streaming da Nvidia também chamou a atenção por ser capaz de reproduzir conteúdos em 4K HDR. O aparelho já disponível para venda nos Estados Unidos e na Europa e pode ser encontrado por preços a partir de US$ 199. A Nvidia, porém, não divulgou o valor das caixas de som.

Carros. Além do setor de assistentes pessoais, a Nvidia mostrou que a parceria com a montadora Audi está rendendo frutos: as duas empresas afirmaram que o carro autônomo da empresa deverá estar nas ruas a partir de 2020.“Quero me certificar que os nossos filhos não terão que dirigir”, brincou o presidente executivo da Nvidia.

Segundo o presidente da companhia, os carros feitos em parceria com o Audi contarão com um sistema desenvolvido pela Nvidia de inteligência artificial para automóveis, o AI Co-Pilot. A ideia é que o carro aprenda com os motoristas, podendo dirigir em qualquer situação e ainda consiga compreender os gostos do usuário. “Será possível pedir para que o carro me leve para uma Starbucks mais próxima. Ele vai entender e irá fazer isso”, explicou Huang durante a CES.

A empresa também apresentou o Xavier, um poderoso módulo com 8 núcleos e que dará potência para os carros que contarem com o sistema de inteligência artificial.