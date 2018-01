CES mostra tecnologias na ?adolescência? - Link - Estadão

AP

Farhad Manjoo

THE NEW YORK TIMES

Já é lugar-comum os jornalistas se queixarem da Consumer Electronics Show, que leva fanáticos por gadgets e bilionários fãs de tecnologia para Las Vegas. Como muitos reclamaram – incluindo eu –, a maior feira de tecnologia há muito tempo se transformou num desfile ruidoso de anúncios inflados que normalmente não significam nada.

Mas se as notícias da CES parecem especialmente inconsistentes este ano, talvez não seja falha da mostra. Pelo contrário, a culpa é do ciclo de desenvolvimento da tecnologia. O setor atravessa uma fase confusa: a maior novidade não é assim tão espetacular e aquela considerada genial ainda não está pronta.

Não quer dizer que a tecnologia hoje está horrível – muitas ideias potencialmente revolucionárias estão logo ali adiante. Em laboratórios de produtos em todo o mundo, engenheiros e designers trabalham para transformar termos irritantes da moda – inteligência artificial, realidade virtual, tecnologias vestíveis, “internet das coisas”, carros autônomos e drones – em produtos que consideraremos irresistíveis. Eles estão procurando ampliar os limites do que as máquinas podem alcançar hoje e trabalhando para criar modelos de negócios que os clientes vão digerir. Com o tempo, depois de anos de experimentação e novos avanços, muitas dessas tecnologias se tornarão vitais.

Porém, esse futuro deve demorar anos. Você será bombardeado com as primeiras versões da tecnologia de amanhã que serão consideradas de qualidade inferior e incompletas. Seja bem-vindo ao mundo do protótipo, uma breve pausa no seu programa de inovações disruptivas no qual tudo que é novo será de má qualidade.

“É como se fosse a fase da escola secundária na área da tecnologia”, disse Ben Bajarin, analista da Creative Strategies. “Estamos naqueles anos difíceis de adolescência em que tudo dá a sensação de ser bizarro.”

Incompletos. Nas próximas CES existe uma boa chance de vermos muitos aparelhos que parecem ainda não estar prontos. A realidade virtual não vai conseguir impressionar, a inteligência artificial dará a sensação de não ser nada inteligente e os carros e drones que se movimentam sozinhos parecerão mais seguros quando estiverem estacionados. Haverá tecnologias vestíveis que você não vai querer usar e aparelhos domésticos que farão com que deseje mudar de casa. “No final, a tecnologia superará esse período difícil e vai se estabelecer, mas não agora”, disse Bajarin.

Não é surpresa o fato de as primeiras versões da nova tecnologia apresentarem falhas. Mas o inusitado no momento atual é como muitas tecnologias novas, interdependentes, vêm surgindo ao mesmo tempo. Estamos no meio de um grande ciclo no campo da tecnologia – a revolução puxada pelos smartphones, as redes sociais e os onipresentes servidores online (ou seja, a nuvem sobre a qual todos falam). Na década passada, essas três tecnologias alteraram amplas camadas do mundo dos negócios, destruindo e criando centenas de bilhões de dólares em setores variados, da mídia à mobilidade urbana.

Investidores de risco estão ansiosos para essas tendências continuarem e darem frutos. Fred Wilson, cofundador da Union Square Ventures, afirma que está muito atento às oportunidades para os dispositivos móveis e redes sociais mudarem o modo de atuar nos setores da assistência médica, finanças e educação.

Hunter Walk, da empresa Homebrew, repetiu a mesma coisa: “Pode ser verdade que não existe um fenômeno no campo da tecnologia de consumo que se tornará um enorme sucesso este ano, mas a onda de produtos a partir do smartphone não está tão próxima no tocante a esta outra parte da sua vida chamada trabalho”, disse ele. “Então, não estou entediado.”

Concordo com seu argumento: nós da imprensa rapidamente ficamos entediados e exigimos a próxima grande descoberta. E aí, o que posso dizer? Sou um sujeito entediado. Mesmo se os smartphones e as redes sociais ainda tenham muito espaço para crescer, a sensação é de que já são uma tecnologia antiga, totalmente desenvolvida. Este é um setor que se movimenta antecipando a próxima grande inovação. Inteligência artificial, realidade virtual, veículos autônomos e computadores vestíveis são as peças fundamentais do grande ciclo de tecnologia no futuro. O problema é que o ciclo apenas começou.

Fase beta. Para entender como é viver no Mundo dos Protótipos, pense nos atuais deslizes da Apple. Como Nilay Patel, do site especializado em tecnologia The Verge, escreveu recentemente, 2015 foi o “ano em fase beta” da Apple – ano em que a empresa lançou um punhado de coisas novas que não provocaram o habitual deslumbramento. O exemplo mais óbvio foi o Apple Watch, relógio que todos os críticos disseram ter muito potencial, mas que na sua forma atual parece um pouco tosco. Se pelo menos fosse mais rápido, menor e fizesse mais coisas…

Mas como a Apple chegará lá? Aperfeiçoar o relógio exigirá muitos avanços cruciais durante vários anos – processadores menores e mais rápidos; melhores baterias; inteligência artificial e reconhecimento de voz mais aperfeiçoados, entre outras coisas. A Apple conseguirá oferecer tudo isso? Provavelmente. E, caso contrário, algumas outras fabricantes de relógios inteligentes o farão. Mas não será neste ano. E talvez nem no próximo. Você terá de esperar.

É o caso também da realidade virtual. Depois de anos de promessas, 2016 será, para alguns observadores, o ano em que a realidade virtual se consolidará. O piso da CES está repleto de óculos que prometem a você voar para mundos mais interessantes. A Oculus, uma subsidiária do Facebook, começou a receber pedidos para seu tão aguardado dispositivo de realidade virtual Rift na quarta-feira. A Microsoft diz que o HoloLens – que tecnicamente é mais perto de “realidade aumentada” do que a “realidade virtual” – também estará pronto em breve. Daqui a uma década, poderemos muito bem olhar para trás para 2016 como o ano em que a realidade virtual passou de uma novidade futurista para uma possibilidade de popularização.

Mas não significa que você vai desfrutar da realidade virtual em 2016. Segundo a fabricante Nvidia, seu computador provavelmente não suportará muitos dispositivos de realidade virtual. Mesmo se ele for capaz de fazê-los funcionar, os primeiros dispositivos serão pouco potentes e caros. Os óculos poderão provocar náuseas ou lhe dar dor de cabeça e os médicos ainda tentam descobrir de que maneiras a realidade simulada poderá afetar sua psique. Tal como acontece com os novos videogames ou formatos de mídia, você pode esperar que a maior parte do conteúdo inicial de realidade virtual será medíocre ou desagradável (não que haja algo de errado com isso).

E avanços também serão necessários para carros e autônomos e drones perfeitos. Melhorias em inteligência artificial também vão alentar um conjunto de assistentes inteligentes muito mais espertos do que a Siri, alguns que não façam você arrancar os cabelos.

Tudo isso pode ser grandioso: daqui a alguns anos, se você acredita nas previsões de Las Vegas dos últimos dias, muitos de nós seremos transportados em carros sem motoristas, estaremos conectados regularmente em mundos virtuais e usando joias inteligentes que vão integrar nossos corpos com a internet. Nossas casas serão conectadas e nossos telefones vão usar inteligência artificial.

Essa é uma boa visão para manter em mente enquanto você luta, ao longo dos próximos anos, para conseguir que qualquer dispositivo novo funcione como deveria.

/TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO