Chinesa lança primeira bomba ‘vestível’ para extrair leite materno - Link - Estadão

Nova bomba de extrair leite materno é mais prática, mas custa caro

Nem só de notebooks, smartphones e TVs vive a CES. Na lista de produtos de outros segmentos que surpreenderam o público na feira está uma bomba de extrair leite materno. Chamada de Willow, ela é a primeira totalmente “vestível”: em vez de carregar um motor, peças e potes por aí e ter que ficar segurando o kit para extrair o leite, basta que a mãe coloque um saco próprio para armazenar leite dentro do dispositivo e o encaixe no seio. Em formato parecido com o do corpo feminino, ele passa despercebido, já que segundo relatos da imprensa internacional, não faz quase nenhum ruído durante a atividade.

A grande vantagem do produto para as mães é a possibilidade de usar a bomba para extrair leite no escritório ou em casa, sem precisar ocupar as mãos ou ter de ficar em um local isolado.

Em entrevista ao site de tecnologia The Next Web, o fundador da startup chinesa que criou o produto, John Chang, afirmou que ela permite que as mulheres se sintam livres para extrair leite onde quiserem.

“As pessoas só vão achar que a mulher tem os seios maiores do que realmente são”, brincou o executivo. Um par de bombas custa US$ 429.