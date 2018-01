Cientistas criam limonada 'virtual' - Link - Estadão

Edgar Su/Reuters Voluntária testa novo copo que permite sentir gosto de bebida por meio de eletrodo

Pesquisadores de Cingapura inventaram a limonada “virtual”. Eles usam eletrodos para captar o sabor da bebida e reproduzi-lo em um eletrodo instalado na borda de um copo que contém só com água. Quando uma pessoa bebe o líquido, sente o sabor da limonada. A tecnologia pode permitir que, um dia, as pessoas possam compartilhar sabores pela internet.

“Nossa motivação é o fato de que hoje as interações digitais não permitem o compartilhamento de comida e bebida, algo tão comum em nosso cotidiano”, diz Nimesha Ranasinghe, coordenador da equipe de pesquisadores do Centro NUS-Keio CUT, mantido por uma parceria entre a Universidade Nacional de Cingapura e a Universidade de Keio, no Japão.

A tecnologia também consegue simular sensações de salgado e doce. Os pesquisadores esperam que, além de enriquecer as interações na web, a tecnologia ajude pessoas que precisam fazer dieta, sem que elas deixem de ter a experiência de comer ou beber o que gostam.

“Ao tomar uma limonada virtual, a pessoa tem a mesma experiência, mas não consome nenhuma caloria”, diz o pesquisador.

Em testes, a voluntária Genevieve Low, afirmou que o design do produto – que inclui um eletrodo para mergulhar na bebida e um copo para onde o gosto é “enviado” – precisa ser melhorado. “Ninguém encosta a língua no copo antes de tomar a bebida.”

Outra voluntária, Wang Pan, ficou surpresa. “É bastante adocicado, mas um pouco menos azedo que a limonada real”, disse a estudante.