AFP Robôs montaram cadeira da marca sueca Ikea, conhecida por sua facilidade de ser montada

Um grupo de cientistas da Universidade Tecnológica Nayang de Singapura desenvolveu um robô programado para montar uma cadeira da rede varejista Ikea em oito minutos e 55 segundos – os móveis da Ikea, marca que não está presente no Brasil, são conhecidos por sua facilidade de serem montados.

Para isso, uma câmera foi instalada para capturar imagens tridimensionais das partes da cadeira no chão, antes de seus "braços" equipados com sensores com a mesma sensibilidade que os braços humanos montarem a cadeira. Segundo os especialistas, esta é uma tecnologia que pode ser derivada para a indústria automotiva ou aeronáutica.

"Para um robô, montar uma cadeira Ikea com tanta precisão é mais complicado do que parece", diz Pham Quang Cuong, diretor do projeto que desenvolveu o dispositivo. "O trabalho de montagem deve ser dividido em diferentes etapas, como a identificação das diferentes peças da cadeira, a força necessária para montar as peças e garantir que os braços do robô não se toquem", acrescenta.

A equipe de cientistas agora procura desenvolver as capacidades do robô para programá-lo para montar outros móveis, imitando gestos humanos, a leitura das instruções e verificação do produto acabado. No momento, o robô foi programado apenas para montar uma cadeira da gigante sueca.