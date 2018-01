Cofundador do Napster investe US$250 mi em pesquisas sobre câncer - Link - Estadão

Sean Parker, cofundador do Napster

O bilionário do Vale do Silício Sean Parker anunciou nesta quarta-feira, 13, que vai investir aproximadamente US$ 250 milhões para acelerar o desenvolvimento de tratamentos mais efetivos contra o câncer, por meio do fomento à colaboração entre cientistas líderes nesta área de pesquisa.

Leia também:

Casal desenvolve game após perder filho para o câncer

Jogos de empatia ajudam a entender ‘a dor do outro’

O Instituto Parker de Imunoterapia para o Câncer incluirá 40 laboratórios e 300 pesquisadores, vindos de seis importantes centros norte-americanos de estudo do câncer: o Memorial Sloan Kettering, de Nova York; Stanford Medicine, Universidade da Califórnia em Los Angeles; e Universidade da Califórnia em San Francisco, Universidade do Texas e Universidade da Pensilvânia, todas na Filadélfia.

“Quaisquer descobertas feitas em um centro estará disponível imediatamente para outro centro sem qualquer tipo de complicação envolvendo propriedade intelectual ou burocracia”, disse Parker, cofundador do serviço de compartilhamento de músicas Napster e primeiro presidente do Facebook, em uma entrevista à Reuters.

O instituto focará no campo emergente da imunoterapia do câncer, que controla o sistema imunológico do corpo para combater células cancerígenas.

“Pouco progresso foi feito nas últimas décadas”, disse Parker, referindo-se à pesquisa de medicamentos contra câncer. “A expectativa média de vida só aumentou entre três a seis meses com alguns desses remédios custando bilhões para serem desenvolvidos.”

Parker creditou a sua finada amiga Laura Ziskin, uma produtora de Hollywood conhecida por filmes como Uma Linda Mulher e fundadora da instituição Stand Up To Cancer, por chamar sua atenção para o câncer e para a necessidade de se reformular a pesquisa sobre a doença. Ela morreu vítima de câncer em 2011.

“Perder Laura me transformou”, disse Parker.

/REUTERS