Criadora do SecondLife desenvolve rede social em realidade virtual - Link - Estadão

A Linden Lab, desenvolvedora do clássico game Second Life, anunciou nesta segunda-feira, 31, que liberou uma versão beta de Sansar, uma mistura de jogo com rede social em realidade virtual. De acordo com a Linden Lab, o novo título da desenvolvedora permitirá que jogadores construam coisas e explorem quase 2 mil mundos diferentes.

Um dos principais diferenciais do Sansar, porém, está na questão da monetização. Enquanto os usuários pagavam por terrenos no jogo Second Life, o Sansar não cobrará por locais dentro do jogo, mas os objetos usados para preencher este novo universo serão pagos. No entanto, será permitido criar elementos inéditos e vender dentro do game.

"Sansar democratiza realidade virtual social", disse o presidente executivo da Linden Lab, Ebbe Altberg, por meio de comunicado. "Até agora, a complexidade e o custo tinham limitado quem poderia criar e publicar neste meio, e Sansar muda drasticamente isso. Tem sido inspirador ver as milhares de criações virtuais criada com o Sansar durante nossa versão beta."

Para participar do Sansar e criar coisas, os jogadores precisam desembolsar a partir de US$ 9,99. Com isso, será possível ainda criar os avatares personalizados e conversar com outraws pessoas dentro do mundo virtual.

Por enquanto, o Sansar está disponível para HTC Vive, Oculus Rift e PC, mesmo para quem não tem equipamento de realidade virtual.