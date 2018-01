Deutsche Bank lança conselheiro robótico para investidores - Link - Estadão

Reuters

O Deutsche Bank lançou um serviço computadorizado de assessoria para investimentos, buscando acompanhar outros gerentes de ativos que começaram a introduzir “conselheiros robóticos” para ajudar clientes a criar portfólios sem custo.

A ferramenta do Deutsche Bank, apelidada de AnlageFinder, utiliza questionários e algoritmos para montar carteiras individuais de renda variável para clientes em sua plataforma de investimentos online, disse o Deutsche Bank nesta segunda-feira, 7.

No gerenciamento de investimentos, os conselheiros robóticos projetados por startups começaram a automatizar o papel de aconselhamento de patrimônio. A decisão levanta o debate sobre a necessidade de reuniões presenciais com analistas, o que ameaça uma importante fonte de renda dos bancos.

Vários gestores de grandes ativos começaram a incorporar este tipo de tecnologia.

No início deste ano, a companhia financeira e de corretagem Charles Schwab introduziu planos de investimento automáticos gratuitos escolhidos por algoritmos de computador que criam carteiras de fundos negociados em bolsa.

De acordo com o banco, no médio prazo, o Deutsche Bank planeja que seus conselheiros de gerenciamento de ativos usem a ferramenta em reuniões com clientes em seus ramos de varejo.

