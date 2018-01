Diário da SXSW 2016: realidade é a bola da vez - Link - Estadão

AFP

Marcelo Moraes*

Realidade é o tema da vez em tecnologia – e não importa se é virtual ou aumentada. Essa é uma das conclusões que se chega ao olhar para a programação do SXSW 2016. Diversas palestras, debates, demonstrações de usabilidade e apresentações de startups tratam do tema – especialmente, realidade virtual.

A IBM, por exemplo, trouxe pra Austin uma divertida experiência de um passeio virtual de bicicleta no qual o usuário acelera e desacelera, desce e sobe ladeiras, foge da chuva e acompanha a paisagem com seu óculos de realidade virtual enquanto pedala numa bike de verdade, sem sair do lugar. Adeus à monotonia das bicicletas ergométricas. A tecnologia parece bem madura e oferece diversas oportunidades, as mais óbvias para fitness e videogames.

Aliás, Max Levchin, empreendedor e executivo com um histórico de sucesso bem respeitável no mundo digital – foi cofundador do Paypal, executivo do Google e membro do conselho do Yelp! e Yahoo, além de ser fundador e atual CEO da empresa de serviços financeiros digitais Affirm – definiu bem em sua palestra a diferençe entre as duas tecnologias: realidade virtual é onde você treina e se diverte, realidade aumentada é onde você usa o potencial da tecnologia em situações reais, o que tem mais valor.

Em sua palestra, um dos destaques do segundo dia do evento, Max falou sobre as tendências que ele considera mais relevantes e eu queria destacar apenas uma delas: beneficência. Ele usou o termo no sentido de ser claro, franco, respeitar o consumidor e muitas vezes ganhar menos dinheiro no curto prazo. Esse é o modelo que sua empresa de serviços financeiros utiliza. O curioso é que isso não tem nada a ver com tecnologia e mundo digital, mas sim com uma visão de negócios.

Notícias. Num contexto bem diferente, duas outras palestras colocaram a tecnologia como um item essencial mas não como o foco de seus negócios: Mark Thompson, presidente executivo do The New York Times falou sobre o case de lançamento do serviço de realidade virtual do jornal. Segundo Mark, a principal razão para a implementação da tecnologia é que ela ajuda a contar melhor as histórias que tem que ser contadas. Já o presidente executivo da Vox Media, Jim Bankoff, disse que usa big data, analytics e diversas outras ferramentas digitais, mas que a essência da sua empresa é gerar um conteúdo de qualidade que interesse e engaje seus usuários em qualquer plataforma. Vale pensar a respeito.

*Marcelo Moraes é diretor de marketing publicitário do Grupo Estado.