Dilma Rousseff passeia em 'fantástico' carro autônomo do Google - Link - Estadão

A presidente passeou com o carro do Google durante 20 minutos

Em seu último dia de visita nos Estados Unidos, após passar por Washington D.C., onde se reuniu com o presidente americano Barack Obama, a presidente Dilma Rousseff visitou a sede do Google, em Mountain View, onde foi recebida pelo presidente do Google, Eric Schmidt. Na ocasião, a presidente aproveitou para conhecer e dar uma volta durante 20 minutos no carro autônomo (que dispensa motorista) desenvolvido pela empresa.

A presidente chamou o automóvel de “carro do futuro” e considerou o passeio “uma experiência fantástica”. “Acabei de voltar do futuro”, disse ao sair. Apesar de ser um carro autônomo, havia um motorista nele e a presidente andou no banco de trás, fazendo questão de mostrar que estava colocando o cinto de segurança.

Além do carro autônomo, Schmidt levou Dilma Rousseff para conhecer ainda o Project Loon, que pretende levar acesso à internet a regiões desprovidas de conexão por meio de balões. No Brasil, a empresa já realizou testes com seus balões no ano passado, no Piauí. O executivo aproveitou a presença de Dilma Rousseff para anunciar a expansão das suas instalações em Belo Horizonte, que passará a ter o dobro de engenheiros.

O presidente do Google, Eric Schmidt, acompanhou a presidente no 'tour'

Na sede da empresa, acompanhando Dilma, estavam os ministros Nelson Barbosa (Planejamento), Aldo Rebelo (Ciência e Tecnologia), Jaques Wagner (Defesa), Renato Janine Ribeiro (Educação) e Mauro Vieira (Relações Exteriores) – o ministro Joaquim Levy (Fazenda) não viajou até São Francisco.

Além de representantes do Google, a presidente ainda se encontrou com Mark Zuckerberg, do Facebook; Brian Chesky, do Airbnb; e outros 23 empresários de tecnologia do Vale do Silício em um evento na Universidade de Stanford. O tour pela cidade se encerra no centro de pesquisa da Nasa.

'Acabei de voltar do futuro', disse

A empresa preparou um painel especial para a visita

