Disney e fabricante suíça desenvolvem robô que consegue escalar parede - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

A Disney não quer apenas dominar o cinema. Ela também quer que as máquinas dominem o mundo. A companhia anunciou na última semana o VertiGo, um robô que consegue escalar qualquer parede de maneira silenciosa.

Desenvolvido pelo departamento de pesquisa da Disney e pela empresa de robótica ETH Zurich, o VertiGo parece ser um carrinho de controle remoto. Ele é equipado com duas hélices no topo da estrutura, que geram pressão aerodinâmica. Assim, quando o robô começa a escalar uma parede, as turbinas são acionadas e o VertiGo consegue se manter fixo à superfície, apesar de estar em deslocamento.

“O VertiGo pode ser usado tanto para andar pela parede de maneira horizontal, utilizando a hélice traseira; ou em um sentido vertical, usando a hélice dianteira, o que permite que ele escale a parede”, informou a Disney por meio de nota.

De acordo com informações divulgados pelo site norte-americano Mashable, o VertiGo ainda não tem uma data definida de lançamento. A Disney e sua parceria no desenvolvimento do produto afirma que ele, provavelmente, será usado para entretenimento ou inspeção industrial.