Dona da Mercedes-Benz vai fazer mais de 10 carros elétricos até 2025 - Link - Estadão

JF Dorio/Estadão Mercedes é a principal marca do grupo Daimler

As marcas Mercedes-Benz e Smart, da alemã Daimler, vão lançar mais de 10 carros elétricos até 2025 e os veículos de emissão zero serão responsáveis por entre 15% e 25% das vendas da Mercedes até lá, afirmou o presidente-executivo do grupo automotivo, Dieter Zetsche, nesta quinta-feira.

Em entrevista a jornalistas durante o salão do automóvel de Paris, Zetsche afirmou que a montadora está preparando uma grande incursão em veículos puramente elétricos graças a avanços na tecnologia de baterias e maior aceitação dos consumidores.

Uma nova geração de veículos elétricos será vendida sob a marca "EQ" e será baseada em uma nova arquitetura técnica desenvolvida especificamente para modelos totalmente elétricos, afirmou a companhia.

"Conectividade, direção autônoma, compartilhamento e sistemas elétricos, cada uma dessas quatro tendências tem o potencial de mudar nossa indústria. Ainda assim, a real revolução vai ser vincular as quatro tendências", disse o executivo durante uma coletiva de imprensa da Mercedes-Benz.

A Daimler anunciou ainda que vai lançar um serviço de compartilhamento de veículos, que vai permitir que o usuário destrave as portas e ligue o carro apenas por meio do celular.