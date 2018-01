Dubai abre primeiro escritório do mundo feito com impressão 3D - Link - Estadão

O governo de Dubai disse ter aberto nesta terça-feira, 24, o primeiro escritório do mundo feito a partir de impressão 3D, como parte de um esforço local para aumentar o turismo e desenvolver tecnologias mais baratas. As impressoras – utilizadas tanto industrialmente e também em uma escala menor para criar objetos de plástico desenhados digitalmente em três dimensões –, no entanto, não foram usadas para a construção.

Com 250 metros quadrados e um andar, o prédio protótipo foi feito com um tipo especial de cimento, e usou uma impressora de 6 metros de altura, 12 metros de largura e 36 metros de comprimento, disse o governo local. "Este é o primeiro escritório impresso em 3D do mundo: não é apenas uma construção, mas tem uma funcionalidade completa", disse o ministro de assuntos internos dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed Al Gergawi.

Em formato de arco, o escritório foi construído em 17 dias, em um projeto que custou US$ 140 mil. O edifício será a sede temporária da Dubai Future Foundation – a empresa por trás da construção – e está localizado no centro da cidade de Dubai, perto do Centro Financeiro Internacional de Dubai.

Segundo Gergawi, estudos estimaram que a técnica de impressão 3D pode reduzir o tempo de construção entre 50% e 70%, além de cortar gastos com pessoal em até 80%. A estratégia de Dubai é ter pelo menos 25% dos prédios do emirado construídos por impressão até 2030, disse ainda o representante do governo local. / REUTERS