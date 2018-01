Dubai faz testes para ser primeira cidade com táxis voadores - Link - Estadão

Reuters/Satish Kumar O príncipe de Dubai, Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, testa um ‘ táxi voador autônomo’, capaz de transportar duas pessoas e voar por até meia hora; cidade quer liderar inovação no transporte

A cidade de Dubai exibiu nesta segunda-feira, 25, um voo- teste do que disse será em breve o primeiro serviço de "táxi drone" do mundo, dentro do ambicioso plano da cidade dos Emirados Árabes Unidos para liderar a inovação no mundo árabe.

O táxi voador desenvolvido pela empresa de drones alemã Volocopter se assemelha a um pequeno helicóptero de dois lugares e tem 18 hélices. O aparelho não tinha tripulação no voo de teste.

Produzido para funcionar sem controle remoto e com duração máxima de 30 minutos, o táxi voador vem com abundância de sistemas de segurança em caso de problemas: baterias reservas, rotores e, para o pior dos casos, um par de paraquedas.

A Volocopter está em uma corrida com mais de uma dúzia de empresas europeias e norte-americanas bem financiadas para criar uma nova forma de transporte urbano, resultado do cruzamento de um carro elétrico autônomo e uma aeronave de decolagem e pouso vertical.

Entre os concorrentes estão a gigante aeroespacial Airbus, que pretende apresentar um táxi voador até 2020; a Kity Hawk, apoiada pelo cofundador do Google, Lary Page; e o Uber.

A Volocopter realizou seu primeiro voo teste em uma cerimônia organizada para o príncipe de Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed.

Os Emirados Árabes Unidos procuram se distinguir em uma região mergulhada em guerras e conflitos como uma sociedade de alta tecnologia e do futuro.

O país planeja enviar uma sonda não tripulada para Marte até 2021, a primeira missão do mundo árabe no espaço, e Dubai, de muitas maneiras, liderou sua marcha para o futuro, introduzindo os primeiros protótipos de metrôs autônomos e policiais robôs da região.