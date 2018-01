Em busca do novo Mark Zuckerberg - Link - Estadão

Claire Cain Miller

Muitas pessoas acham que sabem como deve ser o fundador de uma startup de tecnologia: um jovem em torno dos 20 anos que passou a infância jogando em computadores no porão da casa e mais tarde abandonou a faculdade para se tornar um empreendedor bilionário.

Esta descrição tem a ver com empreendedores como Mark Zuckerberg, Steve Jobs e Bill Gates. Mas o fato é que eles são anomalias.

Muitos fundadores de startups de tecnologia que tiveram sucesso em levantar capital de risco têm um currículo bem menos excepcional, segundo análises de dados feitas por pesquisadores da Haas School of Business da Universidade da Califórnia, em Berkeley. A média de idade do empreendedor é 38 anos, com mestrado e 16 anos de experiência de trabalho.

Mas se um indivíduo com este perfil bater na porta do escritório de um importante investidor de risco, ele ou ela poderá ser rechaçado. Os investidores em startups com frequência analisam propostas apenas de pessoas que conhecem e confiam muito no seu instinto, sua intuição, e no que deu certo anteriormente. “Posso ser enganado por qualquer indivíduo que se assemelhe a um Mark Zuckerberg”, disse Paul Graham, cofundador da empresa Y Combinator, que investe em startups ainda no estágio inicial.

Com esta estratégia, porém, investidores vêm perdendo oportunidades. À medida que o setor de tecnologia tenta se diversificar, expandir o grupo de pessoas que o financiam pode ser bom não só para a imagem, mas também para os negócios. É o capital inicial que impulsiona uma startup de modo que decidir corretamente é crucial.

“Temos uma imagem na nossa cabeça do protótipo do fundador de uma startup: um jovem branco com cerca de 20 anos formado em ciência da computação numa escola de elite e que abandonou o curso”, disse Roy Bahat, que dirige o fundo de tecnologia Bloomberg Beta, da Bloomberg. “Um pequeno número de pontos acaba conquistando nossa imaginação. O fato é que podemos estar errados.”

A Bloomberg Beta adota um enfoque diferente. Juntou-se aos pesquisadores da Haas School of Business com o intuito de usar dados sobre fundadores bem sucedidos e tentar prever quem são aqueles que, no setor de tecnologia, poderiam um dia fundar uma startup, e isto bem antes de terem iniciado o processo. Os investidores então contatam essas pessoas e as convidam para um encontro (perguntar se um programador no Vale do Silício pretende abrir uma companhia é como perguntar a um garçom ou garçonete em Hollywood sobre suas ambições de se tornar um ator ou atriz).

O objetivo do programa, chamado Future Founders, é detectar um grupo maior de pessoas que um dia poderá ter um ideia bilionária, uma vez que o capital de risco ainda depende fortemente de referências.

“Mostre-me outro setor onde a maneira de encontrar clientes é esperar que seus amigos os apresentem”, disse Bahat. O programa teve outra consequência: a identificação de um grupo muito mais diverso de pessoas.

Os pesquisadores da Haas School – Toby Stuart, professor de empreendedorismo, e Weiyi Ng, candidato a doutorado – analisaram os perfis de alguns atuais fundadores usando dados da People.Co, empresa de recrutamento, e do AngelList, site de investimento em startups. Centralizaram sua análise em companhias fundadas a partir de 2005 nas áreas de São Francisco e Nova York. E desenvolveram um algoritmo para prever, dentro do setor de tecnologia nessas mesmas regiões, quem poderia um dia fundar uma companhia.

Alguns resultados subverteram suposições. Enquanto hoje apenas 12% dos fundadores de startups são mulheres, uma busca por potenciais empreendedores que tomou por base traços marcantes de fundadores bem-sucedidos, 20% das pessoas encontradas foram mulheres.

Somente 53% dos fundadores têm formação na área de tecnologia, o que indica que um diploma em ciência da computação não é uma exigência. Dos fundadores potenciais, 8% daqueles com formação de tecnologia são mulheres.

Na média, o fundador tem um mestrado. Pessoas que abandonaram a faculdade, por outro lado, são insignificantes estatisticamente. A idade média do fundador é 38 anos e 38% dos que foram respaldados por capital de risco já estavam com mais de 40 anos de idade.

O sinal mais certeiro na hora de determinar se alguém um dia poderia fundar uma empresa não surpreende: ter trabalhado em uma empresa respaldada por capital de risco no passado. O fato de trabalhar no Google provavelmente levará uma pessoa a empreender.

Indivíduos que permaneceram no mesmo emprego por muito tempo provavelmente não fundarão uma empresa, ao passo que aqueles que tentaram abrir uma companhia e fracassaram terão mais probabilidade de levantar capital no caso de uma nova tentativa.

É muito cedo para saber se a estratégia da Bloomberg Beta funcionará. Nos últimos dois anos a empresa localizou 350 empreendedores potenciais. No ano passado oito deles fundaram uma empresa; três conseguiram levantar capital – e a Bloomberg investiu em uma das empresas. Bahat disse que mesmo que as pessoas localizadas não abram um negócio próprio elas podem ser boas contratações nas companhias nas quais ele investe.

É verdade que investir em uma startup jamais será uma ciência. Depende muito do tempo, da sorte e do julgamento humano. Mas um grupo mais diverso de fundadores pode ser financiado se formos mais além do que esperar um garoto de capuz bater na porta.

