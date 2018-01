Essa demonstração de realidade aumentada no trabalho dá pistas sobre o futuro - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

Realidade aumentada é o conceito que se refere à interação entre o mundo físico, captado pelos nossos olhos, e o digital, camada acrescentada com a ajudinha de um óculos especial. Lendo sobre AR (sua sigla em inglês) pode não significar muito, melhor seria ver tudo isso funcionando.

Pois um funcionário da Leap Motion, empresa responsável por um incrível dispositivo de identificação de gestos – algo próximo ao que o Kinect faz –, aproveitou uma maratona hacker promovida no trabalho para tirar um projeto da gaveta. Sua ideia basicamente era levar sua estação de trabalho para o futuro, no qual mouse, teclado e monitores são itens dispensáveis.

Com o auxílio de um óculos de realidade virtual (Oculus DK2) com um protótipo de um sensor a cores da Leap acoplado, além de OpenGL para o visual 3D e linguagem de programação C++, o engenheiro Raffi Bedikian e sua equipe criaram seu projeto (que você pode conferir no vídeo abaixo) em alguns dias.

Confira o vídeo: