EUA decidem reescrever legislação para carros autônomos - Link - Estadão

Caitlin O Hara/The New York Times A Waymo é a divisão de carros autônomos do Google

O governo dos Estados Unidos está revendo suas diretrizes de transportes para facilitar a implementação de veículos autônomos, de acordo com a secretária de transporte dos EUA, Elaine Chao. A nova lei deve ser apresentada no terceiro trimestre de 2018.

A revisão da lei não afeta somente não somente automóveis autônomos, mas também a automatização do trânsito, caminhões, infraestrutura e outros elementos das chamadas "cidades inteligentes".

Elaine afirmou que o departamento está se preparando para a tecnologia autônoma chegar rapidamente a todos os modos de transporte. "A tecnologia está lá, a questão é como a regulamentamos, como promovemos a inovação, mas também como garantimos a segurança”, disse Chao.

Entre as empresas que devem ser beneficiar com as mudanças estão a General Motors, que recentemente anunciou um carro autônomo sem volante e nem pedais, aAlphabet, que tem feito testes com veículos automáticos, e a Toyota, que já anunciou veículos desse tipo.

Fonte. As alterações serão baseadas em pesquisas feitas pelo próprio governo. No ano passado, por exemplo, a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), disse que tentava remover bloqueios de regulamentação para carros autônomos. No início deste mês, o Departamento de Transportes solicitou comentários para identificar barreiras à inovação.

Atualmente, os fabricantes de automóveis devem atender a quase 75 padrões de segurança automática, muitos escritos com a suposição de que um motorista licenciado terá o controle do veículo.