Reuters Além de ser usado para Internet das Coisas e carros autônomos, 5G promete velocidade de 1 gigabit por segundo

O 5G – apelido dado à tecnologia de conexão móvel de quinta geração, que promete velocidades dez vezes maiores que o 4G – está cada vez mais perto de se tornar realidade. Ao menos nos EUA e na Europa, que anunciaram avanços nesta semana para a liberação de faixas de frequência para a tecnologia. Já no Brasil, a previsão é de que os testes comerciais de larga escala com o 5G aconteçam só em 2021.

Nesta sexta-feira, 2, parlamentares dos Partidos Democrata e Republicano dos Estados Unidos disseram que chegaram a um acordo para votar um projeto que libera o leilão de faixas de frequência para o uso de 5G no País.

A previsão é de que o tema seja votado na próxima terça-feira, 6. A notícia surge depois do incentivo dado por Ajit Pai, chefe da agência regulatória de telecomunicações do País (FCC), que disse que os leilões de 5G podem ajudar a conectar áreas dos Estados Unidos.

Segundo Pai, a expectativa é de fazer um leilão da faixa de 28 GHz em novembro, seguido por outro leilão da faixa de 24 GHz pouco depois. Para isso, porém, a FCC precisa do apoio do congresso até 13 de maio. O projeto inclui regras para abrir o uso das faixas para empresas privadas e reduzir burocracias com a construção de redes sem fio.

O projeto tem sido aguardado pelas empresas norte-americanas de telecomunicações: a Verizon espera começar seus testes comerciais de 5G em Sacramento na Califórnia, até o fim do ano; no mesmo período, a AT&T quer começar o uso da tecnologia em Atlanta, Dallas e na cidade de Waco, no Texas.

Europa. Já no Velho Continente, os países da União Europeia chegaram a um acordo para liberar faixas de frequência para o 5G e fazer leilões – a tentativa do bloco econômico é se equiparar aos avanços de Estados Unidos e China na tecnologia.

A expectativa da UE é de que o 5G esteja disponível na região a partir de 2020, com especro garantido por 20 anos. As operadoras da região, porém, criticaram a proposta, dizendo que as concessões deveriam valer por 25 anos e serem adiantadas. "As negociações ainda carecem de uma direção ambiciosa", disse Phillip Malloch, diretor da organização das operadoras europeias.

Além da velocidade de prometida de 1 Gigabit por segundo (Gbps), o 5G é importante porque terá latência baixa, algo vital para que tecnologias como internet das coisas, cidades inteligentes e carros sem motorista funcionem nos próximos anos. Essa realidade, porém, está longe do País: os primeiros testes comerciais da tecnologia só devem ocorrer aqui em 2021, quando os padrões globais do 5G forem definidos.