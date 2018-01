Facebook cria plano de ajuda para startups em Paris - Link - Estadão

O Facebook anunciou nesta segunda-feira, 17, que será um dos parceiros da Estação F, uma base de incubação de startups em Paris. Contando com mais de 3 mil estações de trabalho para empresas iniciantes, o local busca ser um dos principais polos de inovação e desenvolvimento das startups.

"Estamos empolgados por participar desta iniciativa", disse chefe de operações do Facebook, Sheryl Sandberg, durante visita à capital francesa e em entrevista ao site de tecnologia Techcrunch. "Meu palpite é que nós iremos aprender ainda mais com vocês do que vocês trabalhando conosco."

Com esta parceria, o Facebook terá, a partir de abril, cerca de 80 estações de trabalho. Assim, a cada seis meses, a empresa de Zuckerberg irá trabalhar com 15 startups, ajudando-as o máximo possível. Engenheiros do Facebook, por exemplo, irão apresentar palestra e workshops para que as startups possam aprender com o Facebook. A gigante da tecnologia, enquanto isso, deverá encontrar novas e interessantes tecnologias para integrar ao seu dia a dia.

"Queremos continuar os nossos investimentos na França" disse Sandberg. "Estamos animado para apoiar uma nova geração de startups francesas com enorme potencial para crescer e criar empregos."

Dentre as empresas que contarão com a ajuda do Facebook, logo no início do projeto, estão o aplicativo de saúde The Fabulous e o Mapstr, que permite que usuários marquem seus lugares favoritos ou lugares que desejam conhecer. /COM REUTERS