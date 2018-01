Facebook pode lançar dispositivo de conversas por vídeo - Link - Estadão

REUTERS/Regis Duvignau O Facebook está desenvolvendo novos dispositivos

Rumores indicam que o Facebook pode anunciar, ainda em 2018, um dispositivo para chamadas em vídeo. Segundo apontou o site de notícias Bloomberg, a empresa estaria trabalhando em um aparelho para uso doméstico, ainda sem nome definido, com tela sensível ao toque, câmera grande-angular, microfones e alto-falantes.

O dispositivo estaria sendo desenvolvido no Building 8, famosa divisão de projetos experimentais da empresa comandada por Mark Zuckerberg. Comandada pela ex-executiva do Google, Regina Dugan, a divisão possui um orçamento significativo para desenvolver e criar projetos ousados -- como a tecnologia de "leitura de mente".

Além das informações básicas já divulgadas, há outros rumores de que o dispositivo teria o tamanho de um notebook, com tela de até 15 polegadas, e rodando uma versão modificada do Android, o sistema operacional do Google.

O Facebook não confirma rumores levantados pela Bloomberg, mas as informações indicam que o aparelho seja anunciado durante a F8, conferência do Facebook para desenvolvedores e realizada no primeiro semestre do ano que vem.