Fim da TV analógica fica para 2017 em São Paulo e Rio de Janeiro - Link - Estadão

O Ministério das Comunicações (MiniCom) divulgou nessa segunda-feira, 25, um novo cronograma para a transição do sinal de TV analógico para o digital no Brasil. Previsto para acontecer ainda este ano, o desligamento do sinal de TV analógico em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Goiânia só será feito em 2017. A única capital estadual que deverá ter a substituição ainda em 2016 será Brasília – cuja mudança estava prevista para abril e agora deve acontecer só em outubro.

Em portaria publicada no Diário Oficial da União, o órgão informa que o desligamento da transmissão analógica vai começar como um projeto-piloto na cidade de Rio Verde (GO) no dia 15 de fevereiro. Capitais do Nordeste, como Vitória, Salvador, Recife e Fortaleza devem deixar o sinal analógico, na faixa dos 700 MHz, apenas em 2017. Demais cidades – incluindo os municípios do interior de São Paulo e do Rio de Janeiro – vão passar para o digital apenas em 2018.

Segundo o MiniCom, o ajuste no cronograma de implantação da TV digital leva em consideração eventos que vão acontecer no País até 2018, como a Olimpíada e as eleições presidenciais, daqui a dois anos. O atraso, no entanto, deve afetar o crescimento da conexão 4G no País – a tecnologia deve ocupar a faixa dos 700 MHz depois que o sinal analógico de TV for desligado.

A portaria também estabelece que as redes de televisão terão de avisar os telespectadores sobre o desligamento com pelo menos um ano de antecedência da data prevista para a mudança. À medida que a data se aproxima, os canais passarão a exibir tarjas e vídeos informativos para anunciar o fim das transmissões analógicas.

Para o secretário de Comunicação Eletrônica, o objetivo de intensificar a comunicação dirigida às pessoas é mostrar a importância da passagem para o sinal digital. “A população está informada sobre o desligamento, mas não tem a percepção de que é uma evolução das telecomunicações.”

Segundo o ministério, um município só poderá desligar o sinal analógico se garantir que 93% dos domicílios têm condições de receber a transmissão digital.