Fórum Internacional Software Livre de 2017 é cancelado - Link - Estadão

Fórum Internacional de Software Livre 18ª edição do evento deverá acontecer somente em 2018.

A organização do Fórum Internacional Software Livre (FISL) adiou a 18ª edição do evento, programada para acontecer em outubro deste ano em Porto Alegre, e remanejou a data para junho de 2018 — quando tradicionalmente deveria acontecer a 19ª edição do FISL. Em nota divulgada em seu site, a Associação Software Livre (ASL), responsável pelo FISL, informou que não obteve financiamento suficiente para prosseguir com a programação deste ano.

Para viabilizar a edição de 2017, a ASL decidiu pedir uma contribuição em dinheiro para os participantes inscritos, mas a campanha de financiamento individual não obteve sucesso. Nos últimos anos, o FISL perdeu o apoio financeiro do governo federal, estadual e municipal. A iniciativa privada também não fez doações significativas, o que a equipe organizadora atribuiu no texto à atual “crise econômica”.

Criado em 2000, em Porto Alegre, o FISL se firmou como um espaço de discussão de tecnologias abertas a nível internacional durante suas 17 primeiras edições. Além disso, o evento foi um dos principais espaços de discussão de temas importantes da tecnologia no Brasil, com o Marco Civil da Internet.

Recentemente, porém, o evento vinha sofrendo críticas de participantes e empresas, que achavam que o Fórum estava esgotado e precisava focar em empreendedorismo. No comunicado em que divulgou o cancelamento da edição de 2017, a organização disse que busca “perseguir a independência total e absoluta de fornecedores”.

Até a edição de 2018, a ASL vai continuar em sua campanha de captação de doações e patrocínios. Agora, na data previamente anunciada do Fórum, de 1 a 4 de outubro, em Porto Alegre, haverá um debate sobre “O futuro do software livre no Brasil e no mundo”