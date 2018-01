Fox aposta em 'Perdido em Marte' para promover realidade virtual nos filmes - Link - Estadão

Divulgação/ 20th Century Fox

Michael Ciply

do The New York Times

As mãos podem ser a sua parte mais assustadora. Você pode senti-las, envolver o joystick com elas, movê-las. Mas estão presas nas luvas da roupa pressurizada, lutando para controlar uma sonda em Marte diante de seus olhos. Esse é o futuro dos filmes a partir do início de 2016.

Num enorme passo para integrar os filmes de grande bilheteria com técnicas de realidade virtual, o laboratório de inovação da 20th Century Fox, chamado de Fox Innovation Lab, se prepara para o lançamento comercial da chamada experiência VR (realidade virtual, na sigla em inglês), com o uso dos aparelhos da Oculus (fabricante do óculos de realidade virtual Oculus Rift) e outros dispositivos. No primeiro semestre de 2016, essa experiência levará os espectadores a mergulhar na aventura de Mark Watney, astronauta abandonado num planeta vermelho morto no filme Perdido em Marte.

Embora emocionante, a experiência poderá ser perturbadora para alguns. “Você sente o nervosismo e o sucesso, uma série de emoções”, disse o cineasta Robert Stromberg, dando um alerta antes de uma apresentação breve da aventura. No seu formato final, a apresentação deve ter de 15 a 25 minutos, mas sua duração será flexível, já que espectadores diferentes poderão descobrir detalhes ocultos em meio ao material interativo da experiência.

Enquanto Ridley Scott dirigia Perdido em Marte, filme que já rendeu mais de US$ 380 milhões em todo o mundo desde seu lançamento no início de outubro, Stromberg passou meses dirigindo um programa separado, em realidade virtual, do filme: este será o primeiro entre as dezenas de produtos do mesmo tipo planejados pela 20th Century Fox Home Entertainment. Cineasta de renome, Stromberg dirigiu Malévola para a Disney e conquistou dois Oscar pela sua direção artística de Alice no País das Maravilhas e Avatar.

A Fox já incluiu filmes como Alien, As Aventuras de Pi, Garota Exemplar e Cisne Negro na lista dos que ganharão experiências de realidade virtual no futuro. “Examinamos o conjunto todo”, disse David Greenbaum, diretor criativo do laboratório de inovação da Fox.

De acordo com Ted Schilowitz, futurólogo da Fox cujo trabalho é identificar tendências e ajudar a desenvolver a tecnologia necessários para torná-las realidade, a decisão teve relação com a natureza pessoal da história, que apresenta oportunidades para criar aventuras interativas do ponto de vista do astronauta abandonado, interpretado por Matt Damon.

Às vezes a experiência é irresistivelmente bela. Na primeira parte do trailer de divulgação a ser lançado no próximo mês, o espectador sobrevoa Marte com uma visão em 360º das montanhas e cânions que se tornarão uma região inóspita.

Em outros pontos da experiência, a visita se torna ameaçadora. As rochas vermelhas surgem mais rapidamente do que o previsto e em Marte, o que parece um horizonte distante com frequência é a borda de um precipício invisível. A experiência pode causar náuseas em algumas pessoas.

Mike Dunn, presidente da 20th Century Fox Home Entertainment, está ansioso para testar um produto que ainda não tem preço, mas será barato o bastante para atrair um grande público. A Fox aguarda uma definição entre fabricantes dos dispositivos necessários, entre eles a Sony, que fabrica o PlayStation VR, e a Oculus, que desenvolveu o Rift.

Stromberg, cineasta por trás da empresa de realidade virtual que desenvolveu o conteúdo com a Fox, prevê algo que parecia quase impossível depois de sobreviver ao voo sobre Marte. “O que logo começaremos a ver serão filmes desenvolvidos com a tecnologia de realidade virtual.”

