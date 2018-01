Frasco com Bluetooth ajuda a não esquecer de tomar remédios - Link - Estadão

Pillsy/Divulgação Frasco de remédios possui tampa com Bluetooth que conecta-se com smartphones.

Já pensou em um frasco de remédio que não deixa o dono esquecer de tomar as pílulas? Essa é a ideia por trás da Pillsy, uma embalagem inteligente equipada com bluetooth, que manda alertas no celular do usuário para lembrá-lo de tomar remédios, vitaminas e qualquer outro comprimido que for necessário. Lançada na última terça-feira, 2, nos Estados Unidos, a embalagem já está em pré-venda US$39 e deve chegar ao mercado a partir de junho.

A Pillsy, criada pela startup de mesmo nome, sincroniza com um aplicativo disponível para Android e iOS que busca informações sobre as diferentes drogas classificadas no banco de dados do FDA (órgão regulador de comidas e drogas dos Estados Unidos).

Para começar a receber os alertas, o usuário tem que escolher o remédio, a dosagem e o intervalo de tempo para ingestão no aplicativo. Quando der o horário, a tampa emitirá um som e o aplicativo mandará avisos no celular — ligações, mensagens de texto ou notificações, conforme o indivíduo preferir.

Caso o usuário abra a tampa para tomar o remédio mais de uma vez, o aplicativo também avisa que a dosagem já foi tomada.

No entanto, uma das funções mais inovadoras da Pillsy é permitir que responsáveis e cuidadores também sejam cadastrados e recebam notificações quando os remédios forem tomados ou esquecidos.

Por enquanto, o dispositivo está disponível em dois tamanhos. Segundo a fabricante, a bateria dura um ano e pode ser facilmente trocada por pilhas botão (comumente utilizadas em relógios).