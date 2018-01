Fundador do Facebook revela assistente pessoal Jarvis - Link - Estadão

O fundador da rede social Facebook, Mark Zuckerberg, publicou um vídeo nesta terça-feira em que mostra pela primeira vez o assistente pessoal Jarvis. O sistema de inteligência artificial, que permite controlar tudo na casa da família de Zuckerberg, na Califórnia, foi desenvolvido por ele próprio, como um projeto pessoal, ao longo de 2016. Assista abaixo o vídeo do sistema, divulgado no perfil de Zuckerberg:

Ele esclareceu nos comentários que não se trata de uma demonstração ao vivo, embora o vídeo tenha sido editado para dar essa impressão. Segundo ele, é um resumo dos avanços que ele conseguiu com seu sistema de inteligência artificial. Um dos destaques da demonstração é a voz do ator norte-americano Morgan Freeman, usado para interagir com Zuckerberg como se fosse Jarvis. Segundo o executivo, outras vozes estão sendo testadas para o assistente pessoal.

Com o Jarvis, Zuckerberg e outros membros da família podem controlar uma série de aparelhos domésticos, como as luzes, o termostato que controla a temperatura da casa, a abertura das portas, as câmeras, além de alguns dispositivos que não foram fabricados para serem controlados remotamente, como uma torradeira, mas que foram adaptados por ele. No total, Zuckerberg gastou 100 horas de seu tempo livre para desenvolver o projeto. Ele afirmou em uma postagem detalhando o projeto, que cogitou transformá-lo em um projeto de código aberto, de forma que qualquer desenvolvedor possa melhorar e adaptar o Jarvis para outras aplicações. Contudo, como o projeto é muito específico para sua residência, ele decidiu usar o projeto como base para criar um sistema que possa ser adaptado para qualquer casa. "Pode ser uma boa fundação para um novo produto", escreveu Zuckerberg.

Durante o vídeo, Zuckerberg mostra algumas das aplicações possíveis. Ele consegue, por exemplo, escanear os rostos de pessoas que aparecem na porta e autorizar a entrada, sem ter que ir caminhando até lá. Além disso, a tecnologia permite tocar música a partir do aplicativo de streaming Spotify de acordo com os gostos de quem o acioná-lo, seja Zuckerberg ou sua esposa, Priscilla Chan. O assistente pessoal também pode ser acionado por meio de um aplicativo de bate-papo, similar ao Facebook Messenger. Segundo Zuckerberg, ele prefere interagir com Jarvis por meio de texto, em vez de fazer os pedidos em voz alta.

O sistema de inteligência artificial Jarvis, desenvolvido por Zuckerberg, é inspirado na avançada tecnologia de inteligência artificial usada por Tony Stark, personagem principal de Homem de Ferro. Até o nome do assistente pessoal foi emprestado da história do super-herói. O ator norte-americano Robert Downey Jr., que interpreta Stark no filme de mesmo nome da Marvel, já se ofereceu para emprestar sua voz ao assistente pessoal desenvolvido por Zuckerberg. Ainda não há confirmação, porém, se a voz dele está entre as opções testadas pelo executivo à frente da rede social mais popular do mundo.