CES 2018: GE lança exaustor com tela para controlar casa inteligente - Link - Estadão

GE Aplliance Tablet com tela de 27 polegadas ficará em cima de fogões

A GE lançou nesta segunda-feira, 8, um tablet de 27 polegadas sensível ao toque acoplado ao tradicional exaustor de fogões e criado para servir como central dos dispositivos inteligentes em casas conectadas.

O Familly Hub exibe opções de controles de dispositivos inteligentes, vídeo de câmeras de segurança conectadas à internet, chamadas de vídeo, opções de receitas online, além de monitorar as atividades do fogão.

Apesar de toda a tecnologia embutida, a função de exaustor é considerada a mais útil por especialistas, por ser a funcionalidade mais popular disponível no Familly Hub atualmente.

O modelo inicial do projeto será exibido na maior feira de tecnologia do mundo, a Consumer Electronics Show (CES), realizada nesta semana em Las Vegas, nos Estados Unidos. A comercialização do aparelho deve acontecer apenas no segundo semestre, mas os valores não foram divulgados pela fabricante.