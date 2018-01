Google anuncia versão do YouTube para realidade virtual - Link - Estadão

Leia mais Google anuncia caixa de som inteligente controlada por voz

O Google anunciou nesta quinta-feira, 19, a criação do aplicativo YouTube VR para sua plataforma de realidade virtual baseada no sistema Android, conhecida como Daydream. Apresentado durante o Google I/O, sua conferência anual para desenvolvedores, o aplicativo voltado para dispositivos de realidade virtual vai oferecer, a partir de smartphones compatíveis, conteúdos em 360º e vídeos comuns disponíveis no site.

"Estamos criando o aplicativo do YouTube VR para fornecer uma maneira mais fácil, mais envolvente para encontrar e experimentar o conteúdo de realidade virtual no YouTube", disse o diretor de produto do YouTube VR, Kurt Wilma.

Os vídeos podem ser buscados e acessados por comando de voz ou a partir de controles e teclados. De acordo com Wilma, o usuário ainda poderá aumentar o diminuir o tamanho da tela do vídeo.

O aplicativo só estará disponível para smartphones que utilizem o sistema operacional Android N, que será disponibilizado pelo Google nos próximos meses. Por enquanto, a empresa confirmou parceria com fabricantes como Samsung, HTC, LG, Xiaomi, Asus e Alcatel, para produzir aparelhos com suporte para o Daydream e, portanto, compatíveis com o YouTube VR.

A empresa não informou se o aplicativo terá versão compatível com o Rift, óculos de realidade virtual do Facebook, ou com sistemas operacionais iOS e Windows Phone.